שש שנים לאחר אירוע הירי הקטלני בטירה, הוגש היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום חמור נגד מונתסר עמארה, בן 31, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של חמודי סלמאן ז"ל וניסיון רצח של חברו.

עמארה, שנמלט מיד לאחר המעשה והוגדר כדרוש לחקירה, שהה בבריחה ואף מחוץ לשטחי ישראל במשך תקופה ארוכה, עד שנעצר לאחרונה בפעילות של כוחות הביטחון.

כתב האישום, שהוגש על ידי עורכי הדין יעל בן שמואל ועומר סגל-רוזנבוים מפרקליטות מחוז מרכז, חושף כי הרקע למעשה הוא סכסוך קודם בין הנאשם לבין אחיו של המנוח. על פי עובדות האישום, בחודש מרץ 2020 הגיע עמארה כשהוא חמוש באקדח שלוף סמוך לביתו של סלמאן בטירה והמתין לשעת כושר.

כאשר נכנס לרחוב רכב שבו ישבו סלמאן וחברו שנהג בו, רץ עמארה לעבר המכונית ומטווח קצר ירה לעברם לפחות 7 כדורים. כתוצאה מהירי חמודי סלמאן נפצע אנושות ומת מפצעיו, ואילו חברו נפגע קשה ואושפז לאורך תקופה ממושכת בטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם.

התיק, שנחקר על ידי ימ"ר מרכז, מייחס לנאשם עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח, ונשיאת נשק ותחמושת. במקביל להגשת כתב האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לעצור את עמארה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, תוך שהיא מדגישה את מסוכנותו הגבוהה לאור העובדה שביצע ירי מטווח אפס לעבר שני בני אדם, שחייו של אחד מהם ניצלו בנס.

מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) נמסר עם הגשת כתב האישום: "מדובר ברצח שתוכנן בקפידה, בטבורה של עיר בשעת צהריים, וזאת בתעוזה רבה תוך זלזול מוחלט בחיי אדם וללא מורא בפני החוק. במשך כשש שנים, הנאשם נמלט והסתתר במקומות שונים, שהה גם מחוץ לשטח ישראל, ולא אותר חרף מאמצים ומשאבים רבים שהשקיעו משטרת ישראל וכוחות הביטחון, עד למעצרו לאחרונה".

בפרקליטות חתמו והבהירו כי יחד עם המשטרה ימשיכו לפעול באפס סובלנות נגד האלימות הגואה, ובפרט בחברה הערבית, למען מיצוי הדין עם העבריינים.