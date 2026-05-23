בין 20-30 כדורים

בזמן שהנשיא בפנים: עשרות יריות נורו לעבר הבית הלבן - דיווחים על שני נפגעים

​דרמה בוושינגטון: סגר הוטל על הבית הלבן בעקבות קולות נפץ עזים | כוחות חמושים של השירות החשאי הוקפצו למתחם ופינו כתבים למרחבים מוגנים, הנשיא טראמפ שהה במבנה (חדשות)

השירות החשאי של ארצות הברית הכריז בשעות האחרונות על סגר במתחם הבית הלבן, והקפיץ כוחות חמושים רבים בעקבות עשרות קולות נפץ שנשמעו באזור. סוכני השירות החשאי החלו לסרוק את המדשאות כשהם נושאים רובים, חסמו את הגישה לחדר התדרוכים והפנו את העיתונאים הצידה. הדי הפיצוצים נשמעו מכיוון בניין המשרדים המבצעי על שם אייזנהאור, הממוקם סמוך לאגף המערבי.

​במהלך האירוע הדרמטי, אנשי השירות החשאי צעקו לעבר הנוכחים "תרדו למטה" והזהירו כי "יריות נורו" במקום. אנשי תקשורת שהוצבו על המדשאה הצפונית הובהלו במהירות אל תוך המבנה הראשי והצטוו לתפוס מחסה באופן מיידי. דוברות הבית הלבן אישרה כי הנשיא דונלד טראמפ שהה במתחם באותן שעות, אך לא נשקפה לו סכנה.

​דובר השירות החשאי, אנתוני גוגליימי, מסר בהצהרה רשמית כי הארגון מודע לכך שישנם "דיווחים על יריות שנורו ליד רחוב 17 ושדרות פנסילבניה". גוגליימי הוסיף בהודעתו כי כוחות הביטחון "פועלים לאמת את המידע עם אנשי הצוות בשטח". נכון לשעה זו, הסריקות במקום נמשכות על מנת לשלול איומים נוספים.

3
שומו שמיים, הטרור מגיע עד לפתח הבית הכי חזק בעולם. אין מקום בטוח בעולם הזה חוץ מלהיצמד לקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן שכל העולם יבין שטרור לא עוצר בגבולות וצריך למגר אותו מהשורש.
צבי
2
אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, גם לא על המעצמה החזקה ביותר. האירוע הזה מוכיח שכל כוחו של בשר ודם הוא הבל ורעות רוח. נתחזק בתפילה וביראת שמיים
אלי
1
כשיש רעש בחוץ, אנחנו צריכים שקט פנימי ועבודה על המידות והתפילה. כל מה שקורה בעולם זה כדי שנחזור לדרך המלך ונבין שאין עוד מלבדו.
נהוראי

