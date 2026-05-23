השירות החשאי של ארצות הברית הכריז בשעות האחרונות על סגר במתחם הבית הלבן, והקפיץ כוחות חמושים רבים בעקבות עשרות קולות נפץ שנשמעו באזור. סוכני השירות החשאי החלו לסרוק את המדשאות כשהם נושאים רובים, חסמו את הגישה לחדר התדרוכים והפנו את העיתונאים הצידה. הדי הפיצוצים נשמעו מכיוון בניין המשרדים המבצעי על שם אייזנהאור, הממוקם סמוך לאגף המערבי.

​במהלך האירוע הדרמטי, אנשי השירות החשאי צעקו לעבר הנוכחים "תרדו למטה" והזהירו כי "יריות נורו" במקום. אנשי תקשורת שהוצבו על המדשאה הצפונית הובהלו במהירות אל תוך המבנה הראשי והצטוו לתפוס מחסה באופן מיידי. דוברות הבית הלבן אישרה כי הנשיא דונלד טראמפ שהה במתחם באותן שעות, אך לא נשקפה לו סכנה.

​דובר השירות החשאי, אנתוני גוגליימי, מסר בהצהרה רשמית כי הארגון מודע לכך שישנם "דיווחים על יריות שנורו ליד רחוב 17 ושדרות פנסילבניה". גוגליימי הוסיף בהודעתו כי כוחות הביטחון "פועלים לאמת את המידע עם אנשי הצוות בשטח". נכון לשעה זו, הסריקות במקום נמשכות על מנת לשלול איומים נוספים.