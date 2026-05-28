היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום (חמישי) על החלטתה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בפרשת הדלפת המסמכים לעיתון הגרמני 'בילד'.

על פי ההודעה, כתב האישום יכלול שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה. מדובר בפרשה שעוררה סערה רבה בחודשים האחרונים, על רקע החשדות כי הודלפו מסמכים מסווגים לתקשורת הזרה במהלך המלחמה. על פי האישום, אוריך כאמור החזיק ומסר ידיעה סודית והשמדת ראיה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. עמית חדד ונועה מילשטיין, הפרקליטים של יונתן אוריך מסרו: "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות ששוללות את התזה של הפרקליטות ומרסקות את הטענות נגד אוריך מן היסוד. כבוד השופט הנשיא מנחם מזרחי, שמכיר את כל חומרי החקירה בתיק, קבע שאין בדל ראייה לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה." עוד נמסר: "במקום לסגור תיק שאין לו בסיס, כפי שהיה ראוי, הפרקליטות נאחזת בכוח בתיק מחורר ומיותר. כמו בתיק "הטרדת העד" - שבו התברר שהעד לא הוטרד - גם התיק הזה ייסגר. יונתן אוריך פעל כדין, וכל חטאו - עבודתו למען ראש הממשלה בנימין נתניהו". הנזק למקור המודיעיני כזכור, השר לשעבר גדי איזנקוט חשף כי הדלפת המסמך לבילד סיכנה מקור חשוב מעזה שהעביר מידע לישראל. לדבריו, המקור היה "אחד המקורות החשובים שהיו לישראל ברצועה בכל הנוגע למצבם של החטופים". איזנקוט הבהיר כי ראש הממשלה נתניהו היה אחד משותפי הסוד לזהותו של המקור, וטען: "אם הוא יטען שלא, היה עליו לברר את הדבר לפני שנתן אישור להדלפה. נתניהו אפשר להדליף את זה לערוץ 12 בהתחלה ואחרי זה לבילד, הוא סיכן את המקור המודיעיני".

רקע הפרשה

הפרשה פרצה לאחר שנחשפו חשדות להדלפת מסמכים מסווגים מלשכת ראש הממשלה לתקשורת הזרה. בחקירות עלו חשדות כי אוריך, שכיהן כיועץ קרוב של נתניהו, היה מעורב בהעברת מידע סודי שנועד להשפיע על דעת הקהל בנוגע למצב החטופים ולמשא ומתן עם חמאס.

במהלך החקירה, אוריך עבר תקופה קשה במיוחד. הוא שיתף לאחרונה על ימי החקירות: "בשלוש בבוקר הכניסו אותי לתא קטן בכלא, תחת כיפת השמיים, אחרי קליטה מסודרת וחיפוש בעירום. התא היה מוצף במים ושאריות אוכל ולא היה לי איפה לשבת ובטח שלא לשכב לישון".

מהלכים משפטיים מקבילים

במקביל להחלטה על הגשת כתב האישום נגד אוריך, התפתחויות נוספות התרחשו בזירה המשפטית. לפני מספר ימים, היועמ"שית הודיעה על עיכוב הליכים בתיק אחר נגד אוריך - פרשת הטרדתו לכאורה של עד המדינה שלמה פילבר.

בהודעתה לבית המשפט, נימקה היועמ"שית את ההחלטה באי-יכולת להביא לעדות עד מרכזי בפרשה. במערכת המשפט מעריכים כי המהלך יוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק נגד מקורבי ראש הממשלה באותה פרשה.

אוריך הגיב אז: "כמעט 8 שנים של עינוי דין ורדיפה חסרת בלמים נגמרו הבוקר בטלפון אחד ונייר שקיבלתי בוואטסאפ. אף אחד לא יחזיר לי ולמשפחתי את מה שעברנו".

תגובות פוליטיות

הפרשה עוררה תגובות חריפות בזירה הפוליטית. נפתלי בנט, שמתכוון להתמודד בבחירות הקרובות, תקף בחריפות את ראש הממשלה ואת התנהלות לשכתו. בנט טען כי "כל רגע שבו נתניהו ממשיך להעסיק סוכן קטארי בלשכתו - מגביר את מגפת מקרי הריגול בישראל".

לדבריו, "סעיף 121 לדין הפלילי קובע במפורש שאדם שמחבל בכוונת תחילה ביחסים של ישראל עם מדינה אחרת דינו עד מאסר עולם. זה בדיוק מה שעשו אנשי נתניהו כשהם חיבלו בזדון ביחסים שלנו עם מצרים".