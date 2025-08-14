בדיקת 'כיכר השבת' מעלה כי כל העצורים שנעצרו עד כה הם תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח או כאלו שהם בעלי תשובה הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה.כך גם בניסיונות המעצר שלא צלחו, כולל זה שהתרחש הלילה בקרית אתא, מדובר בתלמידי ישיבות מבני עדות המזרח או פרייפריאליים בצורה כזו או אחרת.גורם בכיר בבית אחד הרבנים הבכירים בהנהגת ש"ס אמר ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מכוון של צה"ל, הם חוששים להתעסק עם הליטאים והחסידים, חוששים שתהיה פה מהומת ענק, לכן הם באים ל'חלשים', לתלמידי הישיבות שלנו ולבעלי התשובה, זו חרפה שחייבים לטפל בה". הפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ליבם במזרח, והם בסוף מערב

חברי בד"צ התאחדות הרבנים של ארה"ב וקנדה יצאו בקריאה לרבבות אחינו בני ישראל תושבי ארה"ב, להתאסף ביום שני הקרוב, פרשת ראה, ל"הפגנת ענק" ברחובות מנהטן - זאת לפי בקשתו של האדמו"ר מסאטמר בתגובה למלחמה שהוכרזה לדבריו בארץ הקודש נגד החיים והמתים. העצרת קורמת עור וגידים - ואת כל הפרטים תוכלו לראות ולשמוע בכתבת הווידאו שלפניכם.

היסטוריה בסאטמר

מבנה החסידות הקיים למעלה מיובל שנים - יעבור שיפוץ מאסיבי והרחבה משמעותית. מרבית חלקי המבנה יהיו סגורים לציבור בתקופה הקרובה - למעט קומת השטיבללאך והמקווה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

לא פאנל. ריאליטי

מי שמסתובב בקעמפים הישיבתיים, ישפשף את עיניו בתימהון: הפקות ענק מושקעות, ויצירות מופת מונגשות לבחורים, כשעל הכל חתומים תלמידי הישיבות בעצמם, שמגלים כישרונות מדהימים ויוצאי דופן. בכתבת הווידאו שלפניכם - תקבלו סקירה מקיפה על תהליך האובולוציה שעברו מנהלי הקעמפים. לראות ולא להאמין.