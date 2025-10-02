מעצר המשט לעזה ( צילום: משרד החוץ )

לוחמי צה"ל פעלו במהלך יום הכיפורים במספר גזרות לחימה ועסקו בפעולות הגנה על העורף הישראלי

לוחמים בפעולה ( צילום: דובר צה"ל )

קצין לוחם מגדוד 414, חיל האיסוף הקרבי והגנת הגבולות, נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום, בקרב במרכז רצועת עזה. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

ספינות חיל הים של ישראל ( צילום: חיל הים אתר צה"ל )

סיכול הסגר הימי ברצועת עזה

ביום הכיפור, בפעילות שנמשכה כ-12 שעות, סיכלו לוחמי חיל הים ניסיון חדירה נרחב של מאות מפליגים באמצעות 41 כלי שיט, שניסו לפרוץ את הסגר הימי החוקי על רצועת עזה. בפעילות השתתפו לוחמי שייטת 13, שייטת 3, לוחמות סנפיר ויחידות לוחמות נוספות.

לפני ביצוע הפעולה, דרשו הלוחמים מהסירות להסתובב. לאחר שסירבו, בוצע עליהן בורדינג, ובתוך שעה הושגה שליטה מבצעית על ששת הכלים הגדולים שהובילו את משט "סומוד". בסיום הפעולה, מעל 400 מפליגים הועברו בבטחה לנמל אשדוד.

רצועת עזה

במהלך היממה האחרונה פעלו כוחות אוגדה 99 בצפון הרצועה, והושגה אחיזה מבצעית בציר נצרים, שהוחלט לסגור. חיל האוויר יירט שיגורים ממרחב חאן יונס ורצועת הצפון לעבר שטח ישראל; ארבעה יורטו ואחד נפל בשטח פתוח – ללא נפגעים.

בנוסף, נורה קצין מגדוד 414 בקרב במרכז הרצועה ונפצע באורח קשה. מתחם חלוקת סיוע ברפיח פעל כסדרו וחילק אלפי חבילות מזון לתושבים.

יהודה ושומרון ולבנון

במהלך יום כיפור עצמו, הוגברו הכוחות ביהודה ושומרון בכשני גדודים. בלבנון, צה"ל תקף פעמיים באמצעות כלי טיס מחבלים בחיזבאללה.

תימן

מטוס קרב של חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן, ללא הפעלת התרעות כלליות.