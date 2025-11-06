בתום ימי "פסטיבל עטרת שלמה" עם שחרורו של תלמיד הישיבה אריאל שמאי, היום נפתחה מחאת העדה החרדית כשבשלב הראשון למאבק שמוגדר על ידם כ"חסר תקדים", יצאה תהלוכת מחאה מביהמ"ד של חסידות דושינסקיא, במעמד חברי בד"צ העדה החרדית. את ההוראה לצאת למאבק חסר פשרות קיבל גאב"ד וראב"ד העדה החרדית ראש הישיבה הגר"מ שטרנבוך. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

המחליפים של סלונים

הציבור החרדי מלקק עד היום את הפצעים מקנאותם של חסידות סלונים שטרפדו לפני שנים לא מועטות בלחץ כבד מצידם חקיקת חוק גיוס טוב בהרבה מהאופציות העומדות בפני הציבור החרדי כיום. אם למישהו היה נדמה שבאגודת ישראל הפיקו לקחים - הוא מוזמן לצפות בכתבת הווידאו שלפניכם ולגלות שחברי הכנסת גולדקנופף וטסלר צפויים להתנגד לחוק שמונח כעת על שולחן הממשלה והכנסת.

הסכמה מקיר לקיר

בעוד ב'דגל התורה' כבר קיבלו את הכרעת רה"י חבר המועצת הגרמ"ה הירש, ולצד הפיצול המסתמן באגודת ישראל עליו דיווחנו בידיעה הקודמת - דווקא מש"ס של אריה דרעי לא צמפויות לנו הפתעות. כל ההנהגה הרוחנית של המפלגה מיישרת קו ואחרי שהוצגו בפניהם הנתונים, הדרך לאישור חוק הגיוס נסללה כמעט לחלוטין. כל הפרטים מהישיבה הדרמטית של חברי הכנסת עם הרבנים הספרדים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ד' מינים בחשוון

מחזה לא שגרתי נגלה השבוע וגרם לרבים לשפשף את עיניהם בתמהון ולשכוח לרגע שאנחנו באמצע חודש חשוון - קבוצת חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו לציון הרשב"י במירון עם ארבעה מינים והתחילו לקיים את מנהג ההקפות... בהמשך התברר כי החסידים פעלו כך כסגולה לרפואת רבם, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, שמאושפז בימים אלו בבית החולים הדסה.כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.