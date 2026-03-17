בני ברק מטווחת, אזעקות ונפילות ברחבי העיר | סגן ראש העיר מנחם שפירא בריאיון

סגן ראש עיריית בני ברק, מנחם שפירא, התראיין ל'יומן המלחמה' של 'כיכר השבת' ושיתף כי העיר חוותה נפילות של חלקי טילים מפוצלים מאז תחילת המלחמה: "בני ברק היא בין הערים שחוו את מספר האזעקות הגדול ביותר" | הריאיון המלא (חדשות)

צפו בריאיון המלא
צפו בריאיון המלא
צפו בריאיון המלא

סגן ראש עיריית מנחם שפירא, סיפר בריאיון לאולפן 'יומן מלחמה' כי העיר חוותה מספר נפילות של חלקי טילים מפוצלים מאז תחילת המלחמה. לדבריו, בני ברק היא בין הערים שחוו את מספר האזעקות הגדול ביותר בתקופה האחרונה.

שפירא ציין כי רק במהלך חג הפורים נרשמו ארבע זירות שונות של נפילות ברחבי העיר, ובימים האחרונים התרחשו אירועים נוספים. למרות זאת, לדבריו, עד כה לא נרשמו פגיעות קשות בנפש.

לדבריו, הבעיה המרכזית היא ההתקהלות של סקרנים בזירות הפגיעה. "מעבר לחילול השם הגדול, מדובר בסכנת חיים ממשית. אנשים מגיעים בהמוניהם, חוסמים את דרכי הגישה של כוחות ההצלה ועלולים להיפגע מחלקים שנופלים או מחימושים שלא התפוצצו".

שפירא דחה גם את הטענות על עימותים בין תושבים לכוחות החירום. לדבריו, באירוע שבו נכחו אלפי אנשים היו רק בודדים שצעקו או הפריעו. "אי אפשר לקחת שלושה או ארבעה אנשים ולהציג את זה כאילו העיר כולה מתעמתת עם כוחות הביטחון", אמר.

4
תדאג לנקות את העיר. אתה הסיעה הגדולה בעיר רוצה להיות ראש העיר בבחירות הבאות. תתחיל לעשות מה שבאמת חשוב להעיר.
מנדי
3
רק מברבר, התברואה בשפל, תחזוקת הכבישים בשפל , עבירות בניה מזעזעות . הכל גרוע . רק משכורות מוגדלות . בושה וחרפה !
גאון
2
למה דווקא את מנחם שפירא מראיינים??
חנני
1
בירושלים הביאו ראש עיר מגבעתיים לא מדגל לא אגודה ולא ש"ס וברוך השם העיר נקיה מטופחת. גם בבני ברק רוצים גם טיפוח תשתיות ניקיון. העיר עשירה מאוד אבל הניהול השם ישמור וירחם .
ישיבישער

