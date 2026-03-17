סגן ראש עיריית בני ברק, מנחם שפירא, סיפר בריאיון לאולפן 'יומן מלחמה' כי העיר חוותה מספר נפילות של חלקי טילים מפוצלים מאז תחילת המלחמה. לדבריו, בני ברק היא בין הערים שחוו את מספר האזעקות הגדול ביותר בתקופה האחרונה.

שפירא ציין כי רק במהלך חג הפורים נרשמו ארבע זירות שונות של נפילות ברחבי העיר, ובימים האחרונים התרחשו אירועים נוספים. למרות זאת, לדבריו, עד כה לא נרשמו פגיעות קשות בנפש.

לדבריו, הבעיה המרכזית היא ההתקהלות של סקרנים בזירות הפגיעה. "מעבר לחילול השם הגדול, מדובר בסכנת חיים ממשית. אנשים מגיעים בהמוניהם, חוסמים את דרכי הגישה של כוחות ההצלה ועלולים להיפגע מחלקים שנופלים או מחימושים שלא התפוצצו".

שפירא דחה גם את הטענות על עימותים בין תושבים לכוחות החירום. לדבריו, באירוע שבו נכחו אלפי אנשים היו רק בודדים שצעקו או הפריעו. "אי אפשר לקחת שלושה או ארבעה אנשים ולהציג את זה כאילו העיר כולה מתעמתת עם כוחות הביטחון", אמר.