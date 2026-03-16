היערכות בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

בזמן שיישובי הצפון נמצאים תחת אש בלתי פוסקת, מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות תרשיחא, נשמע נחוש מתמיד. בראיון עם משה מנס ואלי גוטהלף, הוא מבהיר כי למרות שנתיים של מלחמה עצימה בקו העימות, הרוח בעיר איתנה והציפייה מהדרג המדיני והצבאי היא אחת: הכרעה.

"הילדים שלנו צריכים לחיות בשקט" בן דוד חשף בראיון פרטים מפגישה שנערכה ביום שישי האחרון עם צמרת צה"ל: "נפגשנו עם הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הצפון ומפקד פיקוד העורף. כל ראשי הרשויות בקו העימות, ללא יוצא מן הכלל, דרשו לסיים את הנושא הזה אחת ולתמיד". לדבריו, ישראל נמצאת בנקודת זמן קריטית: "אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית משמעותית. יש היום יכולת למדינה ולצבא לתת מכה אנושה ולסיים את האיום, כדי שהילדים שלנו יוכלו לחזור לשגרה. יש כאן הזדמנות משמעותית, בחיבור לפעולות מול איראן ולבנון, לצאת לדרך חדשה".

"עיר שלא פונתה – ולא הייתי מפנה"

כשנשאל על מצב התושבים, בן דוד מפגין גאווה מקומית וטוען כי למרות המציאות המורכבת, התושבים ממושמעים ודבקים בביתם. "אנחנו עיר שלא פונתה, ואני שמח על כך. גם לא הייתי מפנה אותה", הוא אומר בנחרצות.

"היכולת שלנו להתמודד נובעת מקשר ישיר עם התושבים. אנחנו מסתובבים במקלטים, פותרים בעיות, מייצרים אינטראקציות לילדים ועושים פעילויות בזום. כולם נשארים פה בבית, וביחד ננצח".

נדל"ן תחת אש? "הזדמנות לרכוש בזול"

למרות הכותרות הביטחוניות, ראש העיר לא מפספס הזדמנות לשווק את עירו כפנינה גלילית. בתשובה לשאלת המראיינים "מה כל כך מיוחד בעיר?", הוא מפרט תכנונים גרנדיוזיים: פיתוח אזורי תעשייה חדשים, הקמת "אגמון פורט", מלונאות, שטחי מסחר ואפילו בנייה של 2,600 יחידות דיור חדשות.

כמה עולה דירת 4 חדרים? בן דוד לא נוקב במחיר מדויק אך מבטיח: "יש ביקוש גבוה. מי שירכוש היום, יקנה הרבה יותר זול מאשר בעוד שנה או שנתיים".

כטב"ם או רקטה?

לקראת סיום הראיון, נשאל בן דוד מה מפחיד יותר – איום הכטב"מים הממושך או הרקטות המהירות. הוא העדיף לשמור על ממלכתיות וחוסן: "לא זה ולא זה. אנחנו מעדיפים שלא יהיה אף אחד מהם, אבל עם כל מה שיבוא – אנחנו יודעים להתמודד. מי שיש לו 'למה' מספיק חזק, יתמודד עם כל 'איך'".