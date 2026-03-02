מבצע 'שאגת הארי' השיגורים מאיראן: כך איחוד הצלה מנהל את חדר המלחמה | צפו בריאיון דובר איחוד הצלה, אבי סויסא, התארח לריאיון במשדר המלחמה של 'כיכר השבת' וסיפר על מאחורי הקלעים של ניהול חדר המלחמה של הארגון • הריאיון המלא (חרדים)