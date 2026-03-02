מבצע 'שאגת הארי'השיגורים מאיראן: כך איחוד הצלה מנהל את חדר המלחמה | צפו בריאיוןדובר איחוד הצלה, אבי סויסא, התארח לריאיון במשדר המלחמה של 'כיכר השבת' וסיפר על מאחורי הקלעים של ניהול חדר המלחמה של הארגון • הריאיון המלא (חרדים) יכישי כהן ויוסי סרגובסקיכיכר השבת | 08:03צפו בריאיון המלאצפו בריאיון המלא10100:00/9:00צפו בריאיון המלא איחוד הצלהאבי סוויסהמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:כדור אש במדבר: צפו בתיעוד התרסקות ה-F-15 האמריקנידוד הכהן וב. ניסני|08:02"סעודיה מצטרפת ללחימה" | הכירו את הצבא שמבקש לעצב את מאזן הכוחות האזוריאבישי לוי|08:02אחרי האסון הכבד בבית שמש: הדגש "הקריטי" של פיקוד העורףנחמן שטרנהרץ|02.03.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:החבורה שלא חוסלה: "המועצה הזמנית" התכנסה לבחירת מחליף לחמינאידוד הכהן|02.03.26צפו ב"יהלום הכחול": הטיל של רפאל שהחריב את שמי איראןדוד הכהן וב. ניסני|01.03.26"המקלט השכונתי נחרב, הטיל פגע בו ישירות; בתים נהרסו בכל האזור"דניאל הרץ|01.03.26
