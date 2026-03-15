שבועיים ויום חלפו מאז פרצה המערכה מול איראן, וישראל נמצאת עמוק בתוך "שגרת מלחמה". בעוד הלימודים במוסדות החינוך מושבתים והורים רבים תוהים האם חופשת הפסח תתמזג לתוך ימי הלחימה, משדר "יומן מלחמה" של 'כיכר השבת' אירח את בכירי המומחים כדי לנסות ולהבין לאן פנינו מועדות – בחזית האיראנית, בזירה הפוליטית בוושינגטון ובעיקר בסוגיה שמטרידה את עולם התורה: חוק הגיוס.

החזית הצבאית: לא רק הרס, אלא מניעת שיקום

תא"ל במיל' אסף אוריון, חוקר בכיר ומומחה למדיניות, מבהיר כי המטרה הפעם שונה מסבבים קודמים. לדבריו, ישראל וארה"ב פועלות לא רק כדי לפגוע ביכולות הקיימות של איראן, אלא כדי למנוע ממנה את היכולת להשתקם ביום שאחרי.

"האתגר שלנו הוא איום מתחדש", הסביר אוריון. "מעבר להרס תעשיות הטילים והכטב"מים, המטרה היא ליצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני להפיל את המשטר". אוריון הפתיע כשציין את הזווית הסינית: "סין היא השחקן שיכול לשקם את איראן במהירות תמורת נפט. עבור האמריקנים, סין היא היריב האמיתי, וזה חלק מהשיקול האסטרטגי הכולל של טראמפ".

הזירה הפנימית: חוק הגיוס "נקבר", נתניהו ניצח?

היועץ האסטרטגי רוני רימון סיפק ניתוח פוליטי קר ומפכח, שעשוי להכאיב לאוזניים חרדיות. לדבריו, נתניהו הצליח למצב את עצמו מחדש כ"מר ביטחון" ולדחוק לשוליים את מחדלי השבעה באוקטובר.

בנוגע לחוק הגיוס, רימון נחרץ: "חוק הגיוס נקבר בקדנציה הזו". לדבריו, נתניהו השתמש במלחמה כתירוץ האולטימטיבי כדי "למרוח" את השותפות החרדיות. "אם יש זירה אחת שבה נתניהו השיג 'ניצחון מוחלט', זה מול ראשי המפלגות החרדיות. הוא דחה אותם פעם אחר פעם עם תירוצים – פעם רפורמה, פעם תקציב, ועכשיו המלחמה. בסוף, החרדים תמכו בתקציב וחוק גיוס אין".

רימון מעריך כי בבחירות הבאות, נתניהו לא ידבר על גיוס או על המחדל, אלא על חיסול חמינאי ועל שיתוף הפעולה עם טראמפ, תוך שימוש ב"נגטיב" הקבוע: הפחדה מפני קואליציה עם המפלגות הערביות.

הקשר האמריקני: המלחמה תסתיים לפני ליל הסדר?

אולי הבשורה האופטימית (או המדאיגה, תלוי את מי שואלים) הגיעה מאריאל סנדר, מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל. סנדר חשף טפח מהתיאום המרהיב בין נתניהו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

"יש פער בלתי נתפס בין מה שכותבים הפרשנים באולפנים לבין מה שקורה בחדרי חדרים", אמר סנדר. לדבריו, טראמפ ונתניהו סיכמו על מערכה עצימה של כשישה-שבעה שבועות. היעד: סיום הלחימה עד סוף חודש מרץ – קרי, לפני חג הפסח.

סנדר הסביר כי המטרה היא "לערוף את ראשי המשטר" ולשתק את בסיסי ה'בסיג'' באיראן, כדי להגיש לעם האיראני את ההזדמנות על מגש של כסף. "אחרי שנעשה את העבודה הצבאית, טראמפ ונתניהו יגידו לעם האיראני: 'עכשיו תורכם'".