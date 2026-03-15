כיכר השבת
יומן מלחמה | היום ה-15

הסכם או הפלת המשטר, והאם המלחמה תסתיים עד פסח? | ישי כהן ויוסי סרגובסקי במשדר מיוחד

היום בתוכנית יומן המלחמה: תא"ל במיל' אסף אוריון מנתח את יעדי התקיפה באיראן והמעורבות הסינית; המומחה לניהול משברים רוני רימון על הניצחון הפוליטי של נתניהו וקבורת חוק הגיוס; ואריאל סנדר, מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, על הציר החזק בין נתניהו לטראמפ והיעד לסיום המערכה | צפו (יומן מלחמה)

(צילום: אבי לודמיר | תחקיר והפקה: נריה סעדיה)
שבועיים ויום חלפו מאז פרצה המערכה מול איראן, וישראל נמצאת עמוק בתוך "שגרת מלחמה". בעוד הלימודים במוסדות החינוך מושבתים והורים רבים תוהים האם חופשת הפסח תתמזג לתוך ימי הלחימה, משדר "יומן מלחמה" של '' אירח את בכירי המומחים כדי לנסות ולהבין לאן פנינו מועדות – בחזית האיראנית, בזירה הפוליטית בוושינגטון ובעיקר בסוגיה שמטרידה את עולם התורה: חוק הגיוס.

החזית הצבאית: לא רק הרס, אלא מניעת שיקום

תא"ל במיל' אסף אוריון, חוקר בכיר ומומחה למדיניות, מבהיר כי המטרה הפעם שונה מסבבים קודמים. לדבריו, ישראל ו פועלות לא רק כדי לפגוע ביכולות הקיימות של , אלא כדי למנוע ממנה את היכולת להשתקם ביום שאחרי.

"האתגר שלנו הוא איום מתחדש", הסביר אוריון. "מעבר להרס תעשיות הטילים והכטב"מים, המטרה היא ליצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני להפיל את המשטר". אוריון הפתיע כשציין את הזווית הסינית: "סין היא השחקן שיכול לשקם את איראן במהירות תמורת נפט. עבור האמריקנים, סין היא היריב האמיתי, וזה חלק מהשיקול האסטרטגי הכולל של טראמפ".

הזירה הפנימית: חוק הגיוס "נקבר", ניצח?

היועץ האסטרטגי רוני רימון סיפק ניתוח פוליטי קר ומפכח, שעשוי להכאיב לאוזניים חרדיות. לדבריו, נתניהו הצליח למצב את עצמו מחדש כ"מר ביטחון" ולדחוק לשוליים את מחדלי השבעה באוקטובר.

בנוגע לחוק הגיוס, רימון נחרץ: "חוק הגיוס נקבר בקדנציה הזו". לדבריו, נתניהו השתמש במלחמה כתירוץ האולטימטיבי כדי "למרוח" את השותפות החרדיות. "אם יש זירה אחת שבה נתניהו השיג 'ניצחון מוחלט', זה מול ראשי המפלגות החרדיות. הוא דחה אותם פעם אחר פעם עם תירוצים – פעם רפורמה, פעם תקציב, ועכשיו המלחמה. בסוף, החרדים תמכו בתקציב וחוק גיוס אין".

רימון מעריך כי בבחירות הבאות, נתניהו לא ידבר על גיוס או על המחדל, אלא על חיסול חמינאי ועל שיתוף הפעולה עם טראמפ, תוך שימוש ב"נגטיב" הקבוע: הפחדה מפני קואליציה עם המפלגות הערביות.

הקשר האמריקני: המלחמה תסתיים לפני ליל הסדר?

אולי הבשורה האופטימית (או המדאיגה, תלוי את מי שואלים) הגיעה מאריאל סנדר, מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל. סנדר חשף טפח מהתיאום המרהיב בין נתניהו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

"יש פער בלתי נתפס בין מה שכותבים הפרשנים באולפנים לבין מה שקורה בחדרי חדרים", אמר סנדר. לדבריו, טראמפ ונתניהו סיכמו על מערכה עצימה של כשישה-שבעה שבועות. היעד: סיום הלחימה עד סוף חודש מרץ – קרי, לפני חג הפסח.

סנדר הסביר כי המטרה היא "לערוף את ראשי המשטר" ולשתק את בסיסי ה'בסיג'' באיראן, כדי להגיש לעם האיראני את ההזדמנות על מגש של כסף. "אחרי שנעשה את העבודה הצבאית, טראמפ ונתניהו יגידו לעם האיראני: 'עכשיו תורכם'".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
המתקשרת עדן הודיה כהן אמרה לגבי הבן של חמינאי שהיא לא מרגישה אותו
נעמה
5
ישי ויוסי, שילוב מטורף!
מיכאל
4
אלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים האויב נחלש מול כוח צה"ל עם ישראל גאה בלוחמינו שמגנים על העתיד והביטחון שלנו
נחמן
3
הגיע הזמן לפעול ביד ברזל חייבים לחסל ולהשמיד לחלוטין את כל ראשי הטרור חמאס בעזה חיזבאללה בלבנון וכל בכיר איראני המעורב בתכנון פעולות טרור נגד ישראל כל מבנה פיקוד כל מחסן נשק כל מרכז תיאום בין אם בעזה בלבנון או במפקדות משמרות המהפכה והבסיג באיראן חייבים להיהרס ולהפוך לאפר מוחלט אין עוד זמן לפעול מיד
איתן
2
לוחמים אמיצים שלנו אתם עומדים חזית מול כל סכנה ומגנים על כולנו בעוז ואומץ שאין להם תחליף כל עם ישראל מאחוריכם מאמין בכם ותומך בכם בכל רגע ובכל משמרת הלב שלנו איתכם תמיד כל תפילה עבורכם
שמעיה
1
אם נתניהו מתכנן ללכת על נרטיב נגד שת"פ עם המפלגות הערביות ואינו מתכון לדבר על חוק גיוס הרי שהקואליציה הבאה שהוא מתכנן תכלול שמאל רך -בנט וכד' והחרדים בחוץ.
ערבוביא

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר