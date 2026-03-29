פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם הלילה (בין שבת קודש לראשון) תיעוד דרמטי חדש מתקיפת ספינות חיל הים של איראן, תוך הצהרה נחרצת כי "ימים אלו תמו" - בכוונה לעשורים ארוכים שבהם כלי שיט איראניים איימו והטרידו את השיט הבינלאומי במרחב הימי האזורי.

ההודעה הרשמית מפיקוד המרכז האמריקני מדגישה כי המשטר האיראני השתמש במשך שנים רבות בכוחות הימיים שלו כדי להפחיד ולהטריד ספינות מסחר בינלאומיות, במיוחד באזור מצר הורמוז - צוואר הבקבוק הימי שדרכו עוברת חלק ניכר מאספקת הנפט העולמית. כעת, על פי ההודעה, התקופה הזו הגיעה לסיומה.

"32 ספינות בתחתית האוקיינוס"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאחרונה למלחמה מול איראן ולתקיפת הספינות, כשהוא מספק נתונים מדויקים על היקף ההרס שנגרם לחיל הים האיראני. "חיל הים שלהם הושמד לגמרי", הצהיר טראמפ בנאום בוועידה כלכלית שהתקיימה בפלורידה. "תחשבו על זה - היו להם 32 ספינות. כל ה-32 נמצאות עכשיו בתחתית האוקיינוס".

דבריו של הנשיא האמריקני משקפים את ההישג האסטרטגי המשמעותי שהשיגה ארצות הברית במסגרת המלחמה נגד איראן. השמדת כלל הצי האיראני משמעה כי המשטר בטהרן איבד את אחד מכלי הלחץ המרכזיים שלו - היכולת לאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים ולהפעיל לחץ כלכלי על המערב.

בתוך כך, ארצות הברית ממשיכה להגביר את נוכחותה הצבאית באזור. על פי דיווחים אמריקניים, כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע למזרח התיכון במסגרת קבוצת התקיפה של ספינת הצליחה האמפיבית "טריפולי".

ההיערכות הצבאית המסיבית מגיעה בעקבות דיווחים כי הפנטגון שוקל מבצעים קרקעיים מצומצמים בשטח איראן, אם כי נשיא טראמפ טרם אישר את התוכניות המבצעיות. במקביל, גם בריטניה הודיעה כי תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע בפתיחת מצר הורמוז ולהבטיח את חופש השיט.