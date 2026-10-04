עקיבא גרומן בפרויקט ענק: 'הושענא רבה' עם נבחרת קולית מיוחדת

הזמר עקיבא גרומן משיק פרויקט מוזיקלי חדש ומיוחד לקראת חג הסוכות - 'הושענא רבה', הפקה שנולדה מתוך רצון להביא את האווירה של יום הושענא רבה ישירות אל שולחן החג. הפרויקט מצטרף לשורת ההצלחות של גרומן שהפכו לנכסי צאן ברזל בהיכלי המוזיקה החסידית, ובהם 'קידוש', 'שלום זכר' ו'ראש חודש'.

יחד עם נותי רוטמן רקמו השניים קונספט אותנטי ומרתק, המשלב פלייליסט משובח ומדויק של ניגוני התעוררות והוד. הבחירה להשיק את הפרויקט דווקא בתקופה זו של השנה מבטאת את השאיפה לעורר את כיסופי הלב לקראת קיום מצוות ישיבת הסוכה ונטילת ארבעת המינים, כשהמטרה היא שכל מצוות המועד ייעשו מתוך טהרה מוחלטת ושמחת חג אמיתית.

אל גרומן מצטרפת נבחרת קולית מובחרת: דובי מייזלעס, אהרלה סאמעט ודודי פולק. על הליווי הקולי הופקדה מקהלת 'קאפלה', כשלצדם מלווה ביד רמה הקלידן יוסי אייזן. את העיבוד המוזיקלי ביצע נפתלי לנדסמן, בעוד שהעיבוד הקולי והניצוח הופקדו בידיו של נותי רוטמן.