עקיבא גרומן ומאיר אדלר בשיר חדש: 'שעת רחמים' לימי הרחמים

בעיצומם של הימים שבין כסה לעשור, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: בעל המנגן עקיבא גרומן והמלחין מאיר אדלר משיקים סינגל תפילה מרגש ועוצמתי בשם 'שעת רחמים'. היצירה, שמילותיה נשענות על התחינה המוכרת "תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך", הולחנה על ידי ר' מאיר אדלר מתוך כוונה לפתוח לבבות ולעורר רחמי שמיים בימים אלו.

הסינגל מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסר רוחני של תפילה עם מעטפת צלילית מרגשת. הבחירה להשיק את השיר דווקא בתקופה זו של השנה אינה מקרית - המילים מבטאות את הכיסופים והתפילה של כל אחד מאיתנו בימים הנוראים, כשאנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו ברחמים.

את העיבוד המוזיקלי ביצע נפתלי לנדסמן, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. אליו מצטרפים קולותיהם של חברי מקהלת "מלכות", שמוסיפים הוד חסידי אמיתי לביצוע. ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי שלוימי בוקשפן, שמחבר את כל החלקים לביצוע נוגע, מרומם ומלא נשמה שמכוון היישר אל הלב.

גרומן, שביסס את מעמדו כאחד הקולות הבולטים בסצנה המוזיקלית החסידית, ידוע בזכות ביצועים מרגשים ומדויקים. הפעם, הוא מביא את השיר בצורה שמדברת ישירות אל הלב, תוך שמירה על העומק הרוחני של התפילה. החיבור עם אדלר, מלחין מוערך בעולם המוזיקה החסידית, מעניק לפרויקט ממד נוסף של עומק ואותנטיות.

ההפקה הקולית בוצעה על ידי פנחס ביכלר, והמיקס בוצע על ידי חיים מוזס. עיצוב העטיפה בוצע על ידי זעירא. הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים, כשכל אחת מהן מביאה מסר ייחודי משלה לתקופה זו של השנה.