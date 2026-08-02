ארי היימן בסינגל חדש ועוצמתי: 'ווען' - הזעקה שמחכה למשיח

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה: אמן הקומזיץ האהוב ארי היימן משיק סינגל חדש ומרגש בשם "ווען" (מתי), שיוצא ישירות מהלב ונוגע בשאלה הכי עמוקה של העם היהודי - מתי יבוא המשיח. הסינגל, שמשלב בין לחן סוחף לבין מסר של אמונה שלמה, מגיע בדיוק בזמן - ימים ספורים לאחר תשעה באב, כשהכאב על החורבן עדיין טרי והתקווה לבנין הבית השלישי בוערת בלב.

"ווען וועט ער קומען" - השאלה הזו מלווה את העם היהודי כבר אלפיים שנה. שנים רבות חלפו מאז חורבן בתי המקדש, והתקווה לבניינו של הבית השלישי מעולם לא כבתה. מדי יום אנו מצהירים באמונה שלמה: "אני מאמין בביאת המשיח", אך הלב עדיין זועק ומבקש לדעת - מתי? היצירה החדשה של היימן נותנת קול לזעקה הזו, לכאב של דורות עברו ושלנו כאחד.

הסינגל "ווען" אינו עוד שיר שמחה סטנדרטי - זוהי יצירה שמשלבת בין כאב הגלות לבין האמונה האיתנה שהמשיח יכול להגיע בכל יום. המילים, שמבוססות על עיקר האמונה המלווה את העם היהודי לאורך כל הדורות, מקבלות במהדורה החדשה ביטוי מוזיקלי עוצמתי שמשלב בין יידיש לעברית. "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח", שר היימן, ומיד עובר ליידיש: "ווען וועט ער קומען מ'ווארט אזוי לאנג" - מתי הוא יבוא, אנחנו מחכים כל כך הרבה זמן.

את הלחן יצרו עזרא דיוואק ואושי רוזנבוים, שני יוצרים מובילים בעולם המוזיקה החסידית. השניים הצליחו ליצור מנגינה שמשלבת בין נוסטלגיה לבין תקווה, בין כאב לבין שמחה. הלחן נע בין רגעי התבוננות עמוקה לבין פרצי אנרגיה של אמונה, ומעניק לשיר את העומק הרגשי המיוחד שלו.

שימי ליפשיץ ומוטי ויזל בחידוש עוצמתי ללחן קרליבך מלך הלפגוט | 15:25

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את העיבוד המוזיקלי ביצע אושי רוזנבוים, שגם חתום על הלחן. רוזנבוים, שצבר ניסיון עשיר בעולם המוזיקה החסידית כמעבד ומפיק, הצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה שמשלבת בין מסורת לבין תחכום מוזיקלי מודרני. העיבוד התזמורתי המורחב מעניק לכל רגע בשיר את הנשמה המיוחדת שלו, תוך שמירה על האיזון המושלם בין הכלים השונים.

את קטעי הגיטרה ביצע אבי סינגולדה, שהוסיף לביצוע את הטאץ' המיוחד שלו. העיבוד הווקאלי הופקד בידיו של נתן טייטלבוים, שידע להעניק לקול של היימן את המסגרת המושלמת. השילוב בין כל האלמנטים הללו יוצר חוויית האזנה שלמה שמתאימה הן להאזנה אישית והן לביצוע קומזיץ.

הסינגל מגיע בתזמון מושלם - ימים ספורים לאחר היציאה מימי בין המצרים ותשעה באב, כשהכאב על החורבן עדיין טרי והתקווה לגאולה בוערת בלב. היימן, שידוע כאמן הקומזיץ האהוב, בחר להעניק לקהל יצירה שמחברת בין העבר להווה, בין הכאב לתקווה. למרות הגלות הארוכה והכואבת, האמונה שלנו נשארת איתנה - והסינגל הזה מזכיר לכולנו שאנחנו לא מפסיקים לחכות, ולא מפסיקים להאמין שהמשיח יכול להגיע בכל יום.

את יחסי הציבור והתקשורת לפרויקט מנהל מוטי מדיה, שמלווה את ההשקה בצורה מקצועית. הסינגל זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות שמחזקות את האמונה בביאת המשיח ובבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו.