עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע קול חדש ומרגש: אברהם טייב, אברך ותלמיד חכם מוערך בקהילה הצרפתית, משיק את סינגל הבכורה שלו - 'חתונת הגאולה'. השיר, שנולד מתוך יוזמה רוחנית מיוחדת ועבר תהליך יצירה של שנה שלמה, מביא מסר עוצמתי של חיזוק, קירוב ואחדות בעם ישראל דרך קצב אנרגטי ועכשווי.

מאחורי הפרויקט עומדת בת-שבע טל וצוות 'השם הטוב עושה רק טוב בחתונת הגאולה', שקיבלו על עצמם להפיץ את המסר המחזק הזה בהמלצת וברכת רבנים גדולים וחשובים. כדי להביא את המילים 'השם הטוב עושה רק טוב בחתונת הגאולה' לכל בית בישראל, פנתה בת-שבע אל הזמרת והיוצרת לילך טייב במטרה לכתוב ולהלחין שיר שיבטא את הרוח הזו.

לילך, שהכירה מקרוב את העוצמות הקוליות והרגש של בעלה אברהם, הציעה מיד שהוא יבצע את השיר. ההצעה סימנה תפנית מרגשת בחייו של אברהם - מעולם הכולל והמרצה המוערך בקהילה הצרפתית, שאמנם שר בעברו באירועים, אל קדמת הבמה המוזיקלית. במשך שנה שלמה ועבודה מאומצת באולפן, שזרו לילך ואברהם את המילים והמסר של בת-שבע וצוותה לתוך הפקה מוזיקלית קצבית, עשירה ומקפיצה.

התוצאה היא להיט סוחף שמחבר בין עומק פנימי, אנרגיה מתפרצת ומסר מעצים של גאולה ואחדות. השיר משלב בין קצב עכשווי לבין תוכן רוחני עמוק, כשהמילים 'השם הטוב עושה רק טוב בחתונת הגאולה' חוזרות ומהדהדות כמנטרה של אמונה ותקווה. ההפקה המוזיקלית, שנבנתה בקפידה לאורך שנה, משקפת את המסירות והמקצועיות שהושקעו ביצירה.

השיר יוצא לאור בליווי וידאו-קליפ מרהיב עליו חתומה טליה אבהר. הקליפ, שצולם בסמטאות העיר העתיקה בירושלים, מציג מסע ויזואלי מרגש שכולו אחדות ואהבת חינם בין כל החלקים המרכיבים את עם ישראל. הבחירה בעיר העתיקה כרקע לקליפ אינה מקרית - המקום שבו פעם את הלב היהודי מהווה תפאורה מושלמת למסר של חיבור ואחדות שהשיר מעביר.

הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים חדשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית, כשכל אחד מהם מביא מסר ייחודי משלו. בניגוד לסינגלים רבים שמתמקדים בביצוע סולו, 'חתונת הגאולה' מדגיש את הקולקטיב - את הצורך באחדות ובחיבור בין כל חלקי העם. המסר הזה מקבל משנה תוקף דווקא כשהוא מגיע מאברך ותלמיד חכם שעושה את הצעד מעולם הלימוד אל עולם המוזיקה.

השילוב בין לילך ואברהם טייב יוצר דינמיקה מיוחדת - היא כזמרת ויוצרת מנוסה, והוא כקול חדש ורענן שמביא איתו את העומק והרגש של עולם התורה. העבודה המשותפת שלהם, שנמשכה שנה שלמה, משקפת את המסירות והאמונה במסר שהם רוצים להעביר. כפי שמעידים המעורבים בפרויקט, המטרה היא להביא את המסר המחזק לכל בית בישראל - מסר שמדבר על האמונה שהקב"ה עושה רק טוב, גם כשלא תמיד אנחנו מבינים את התמונה המלאה.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות חדשות שמשקפות את הרוח של התקופה - שירים שמחברים בין מסורת לחידוש, בין עומק רוחני לביטוי עכשווי. בדומה לפרויקטים מוזיקליים אחרונים שיצאו לאור, גם 'חתונת הגאולה' מעיד על התחדשות ויצירתיות בעולם המוזיקה החסידית, כשדור חדש של יוצרים ומבצעים מביא את המסרים הנצחיים בצורה שמדברת אל הלב של הדור הצעיר.