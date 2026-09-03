בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת: הזמר הצעיר אברהם יוסף הירש משיק את קליפ הבכורה שלו - ביצוע מרגש לקלאסיקה החסידית 'קול דודי דופק'. הפרויקט, שמגיע בדיוק לקראת ימי הרחמים והסליחות, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת מסורת חסידית עם מעטפת צלילית עכשווית.

הירש, שעושה את צעדיו הראשונים בעולם המוזיקה המקצועי, בחר לפתוח את דרכו עם אחד מהניגונים האהובים והמוכרים ביותר בעולם החסידי. את הלחן המקורי יצר אנטשי פרידמן, והשיר בוצע לאורך השנים על ידי אמנים רבים, אך הביצוע החדש מעניק לו פרשנות טרייה ונוגעת ללב. הבחירה בשיר זה דווקא לקראת ימי הרחמים אינה מקרית - המילים 'קול דודי דופק' מבטאות את הכיסופים העמוקים של עם ישראל לקשר עם הבורא, תחושה שמתעצמת בתקופה זו של השנה.

את הביצוע המיוחד מעניק הירש יחד עם הזמר והיוצר דודי פולק, שמצטרף בדואט ומעניק לשיר עומק רגשי נוסף. פולק, שידוע כיוצר ומעבד מוכשר, חתום גם על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הפרויקט. השילוב בין שני הקולות יצר הרמוניה מיוחדת שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית, תוך שמירה על קדושת הניגון ופתיחת הלב לקראת השנה החדשה.

את הליווי המוזיקלי מעניק הקלידן יוסי אייזן, שאחראי גם על הקולות והקלידים. אייזן, שידוע בעבודתו המוזיקלית המקצועית, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שמדברת אל הלב. הנגינה המדויקת והרגישה שלו מוסיפה שכבה נוספת של עומק לביצוע, ומחברת בין המסורת החסידית לבין הצליל העכשווי.

את הקליפ הרשמי ביים, ערך וצבע הרשי סגל, שהצליח ליצור חוויה ויזואלית מרגשת המשלימה את המוזיקה. הבחירה בצילומים ובעריכה מדגישה את הרגש והעומק של הביצוע, ומעניקה לצופה חוויה שלמה. את עיצוב העטיפה ביצע זעירא, שיצר עיצוב ויזואלי מושך ומתאים לאופי החסידי של הפרויקט.

הפרויקט מגיע בתקופה שבה עולם המוזיקה היהודית מתמלא ביצירות חדשות לקראת ימי הרחמים. זמרים רבים בוחרים לשחרר סינגלים ומחרוזות מיוחדות בתקופה זו, אך הירש בחר להתמקד בקלאסיקה אהובה ולהעניק לה פרשנות חדשה. הבחירה לשתף פעולה עם פולק, שזכה לתהודה רבה בשנה האחרונה עם פרויקטים מוזיקליים מרגשים, מעידה על רצינות ומקצועיות בגישה למוזיקה.

הקליפ והשיר זמינים כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומהווים תוספת משמעותית לרשימת השירים המיוחדים לימי הרחמים והסליחות. הירש, שעושה את צעדיו הראשונים בעולם המוזיקה, מוכיח שיש לו קול ייחודי ויכולת לגעת בלב המאזינים. הפרויקט מבטיח התחלה מבטיחה לקריירה מוזיקלית שרק מתחילה.