אלעזר ביטון מפתיע: מעביר הילוך לחופה עם 'מי אדיר' החסידי

עונת החתונות בעיצומה, והמוזיקה החסידית מקבלת השבוע תוספת מרגשת: הזמר החב"די אלעזר ביטון, שרק לאחרונה חגג את הצלחת סינגל הקיץ התוסס שלו, מפתיע ומשחרר סינגל חופה חדש ועוצמתי בשם 'מי אדיר'. בצעד מוזיקלי שמעיד על בשלות אמנותית, ביטון עובר מאנרגיות הקיץ הגבוהות אל עולם הרגש העמוק של בלדת החופה החסידית.

הסינגל החדש מציע חוויה שונה לחלוטין מהמוכר: במקום הקצב הסוחף והאנרגיה המחשמלת, ביטון בחר להעניק לקהל יצירה שנשענת על הסטייל החסידי האותנטי, זה שמחבר בין דורות ומעניק לרגע החופה את העומק והקדושה שהוא ראוי להם. העיבוד התזמורתי העשיר והמוקפד יוצר אווירה של קלאסיקה מלאת רגש ונשמה.

שיתוף פעולה מוזיקלי מהשורה הראשונה

כדי להגיע לתוצאה המושלמת ולהפיח בשיר את הניחוח הנוסטלגי של הניגון החסידי, חבר ביטון למעבד חיימק'ה חדד, שצבר ניסיון עשיר בעולם המוזיקה החסידית. חדד, שידע להעניק ליצירות רבות את החותם המיוחד שלו, יצר עבור 'מי אדיר' מעטפת צלילית שמשלבת בין מסורת לבין תחכום מוזיקלי מודרני. העיבוד התזמורתי המורחב מעניק לכל רגע בשיר את הנשמה המיוחדת שלו.

הלחן נכתב בידיו של יוסף יצחק ביטון, והפקה המוזיקלית הופקדה בידיו של חדד עצמו. מקהלת ידידים העולמית מלווה את הביצוע ומוסיפה שכבה נוספת של עומק רגשי. השילוב בין הקול החם של ביטון לבין העיבוד המוקפד יוצר חוויית האזנה שמתאימה במיוחד למעמדי חופה ולרגעים המרגשים ביותר בחיי הזוג הצעיר.

מסר אישי ועמוק

"אחרי האנרגיות הגבוהות של השיר האחרון, הרגשתי רצון עמוק לחזור לנקודת המוצא – אל הרגש, אל הקדושה ואל הניגון החסידי האמיתי", מסר ביטון. "עונת החתונות היא הזדמנות לשמח חתנים וכלות ברגע המרגש ביותר בחייהם. אני תפילה שהשיר הזה יכנס ללבבות ויציף דמעות של שמחה תחת כל חופה".

המילים משקפות הבנה עמוקה של התפקיד המיוחד שיש למוזיקה במעמד החופה. בניגוד לסינגלים מסחריים שנועדו לרחבה ולאירועים, 'מי אדיר' נבנה כיצירה שמתחברת לרגע הקדוש עצמו – כשהחתן והכלה עומדים תחת החופה, כשהמשפחות מתרגשות, כשהדמעות זולגות מרוב שמחה.

הפקה מוזיקלית מושלמת

את עיצוב העטיפה ביצעה דבורי כהן, שיצרה מראה ויזואלי שמשלים את האופי הקלאסי והמרגש של השיר. כל פרט בפרויקט – מהלחן ועד העיצוב הגרפי – נבחר בקפידה כדי להעניק לסינגל את האותנטיות והעומק שביטון חיפש.

הסינגל זמין כעת להאזנה ביוטיוב ובפלטפורמות המוזיקה השונות, ומצטרף למגוון הולך וגדל של שירי חופה איכותיים שמעשירים את עולם המוזיקה החסידית. ביטון, שהוכיח בעבר את יכולתו ליצור להיטים קיציים סוחפים, מוכיח כעת שהוא יודע גם לגעת בנקודות העמוקות של הלב.