לעילוי נשמת חבר ילדות: אליה שוקרון בסינגל מרגש שנכתב בדמעות

עולם המוזיקה היהודית מקבל סינגל שונה לחלוטין מהמוכר - יצירה שנולדה מתוך כאב, זיכרון וחברות עמוקה. הזמר אליה שוקרון, שהתארח לאחרונה בפרויקט 'ממתק לשבת', משיק את הסינגל 'בדרך עולם' - שיר שנכתב במיוחד לעילוי נשמת נריה אהרון ז"ל, חבר ילדות מגיל אפס שנהרג במלחמה בשמחת תורה.

הסינגל, שמשלב את המילים מתהילים קלט יחד עם מילים מקוריות של שוקרון, הוא מחווה אישית ומרגשת לחבר שלא נשכח. כפי שמסרה המשפחה: "נריה אהרון שלנו גדל בישוב נריה ובילדותו זכה להיות חבר של אליה שוקרון, מחבר ומבצע השיר. אליה היקר סיפר לנו אחרי נפילתו של נריה, שגם שנים אחר כך, כשכל אחד מהם פנה לדרכו, נריה תמיד עצר להתעניין בו בכנות ואכפתיות אמיתית כשנפגשו ברחבי הישוב".

מה שהופך את הסינגל הזה למיוחד במינו הוא הסיפור האנושי שמאחוריו. נריה, כפי שמתארת המשפחה, היה ילד, נער ובחור עם לב גדול - "אוהב כל אדם ורואה אותו באמת". גם כשהשנים חלפו וכל אחד מהחברים פנה לדרכו, הקשר לא נשכח. "גם אליה נ"י לא שוכח את נריה, לא משנה כמה זמן עבר, ובחר להנציח אותו דרך השיר המרגש מאוד שהוא הלחין ומבצע בחן רב ובקול ערב המבטא את עומק הטקסט", מוסרת המשפחה.

הפקה מוזיקלית עם נשמה

את הלחן יצרו אשר קליינשפיז ואליה שוקרון במשותף, תוך שמירה על האיזון העדין בין הכאב לבין התקווה. ההפקה המוזיקלית, העיבוד, הבס, הקלידים וקולות הרקע בוצעו על ידי דוד ליפשיץ, שהצליח להעניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. התופים וכלי ההקשה בוצעו בידי אסף זמיר, הגיטרות, העוד וכלי המיתר בידי עמית יצחק, ועיבוד המיתרים נעשה על ידי אורן צור.

את הטכנאות, המיקס והמאסטרינג ביצע שמוליק דניאל, שהוסיף לסינגל את הליטוש המקצועי הנדרש. צילום התמונה בוצע על ידי מיכל אוחיון, והעטיפה והווידיאו על ידי נעמה סטפנסקי - כולם יחד יצרו פרויקט שלם שמכבד את זכרו של נריה.

המשפחה מסרה בהתרגשות: "התרגשנו מאוד במחווה הזו. אנו מודים לו מאוד ויודעים שנריה מתרגש מהמחווה הזו מהיכן שנשמתו שוכנת היום". הסינגל, שמשלב בין טקסט מקראי למילים אישיות, מעביר מסר של זיכרון נצחי ואהבת חברים שלא נשכחת גם כשהזמן עובר.

בתקופה שבה סינגלים חדשים משוחררים כמעט מדי יום, 'בדרך עולם' של אליה שוקרון מזכיר לנו שמוזיקה יכולה להיות הרבה יותר מבידור - היא יכולה להיות דרך להנציח, לזכור ולכבד. כמו פרויקטים מוזיקליים אחרים שנולדו מתוך אירועי חיים משמעותיים, גם כאן המוזיקה הופכת לגשר בין העבר להווה, בין הכאב לתקווה.