עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע יצירה שונה מהרגיל - לא עוד שיר שמחה סטנדרטי, אלא מסר אישי ועוצמתי שנולד מתוך מאבק פנימי. הזמר והיוצר הערשי בלייך משחרר את הסינגל הראשון מאלבום הבכורה שלו, 'מיין תפקיד' (התפקיד שלי), שמשלב בין סיפור אישי מרגש לבין מסר של חיזוק ואמונה.

הסינגל, שהופק בידיו של אברומי לונגר, מציע מבט נדיר אל תוך העולם הפנימי של אמן צעיר שבחר לחלוק את המסע שלו עם הקהל. 'זה הסיפור שלי, אבל הוא גם הסיפור שלכם', מסר בלייך. המילים הכנות והלחן הסוחף יוצרים חוויית האזנה שנוגעת בנקודות העמוקות של כל מי שמתמודד עם אתגרים בחיים.

מסר של חיזוק למתמודדים

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בלייך, שכתב והלחין את השיר יחד עם אברומי לונגר, בחר להעניק לסינגל מסר ברור של תקווה ועידוד. 'לאחי היקר שמתמודד שם בחוץ ממש עכשיו: יש לך את הכוח. תמשיך להילחם עד הסוף', הוא פונה ישירות למאזינים. המילים משקפות הבנה עמוקה של המאבקים היומיומיים שעוברים על אנשים רבים, ומעניקות להם תחושה שהם לא לבד.

העיבוד המוזיקלי והמיקס, שבוצעו אף הם על ידי לונגר, מעניקים לשיר אופי מיוחד שמשלב בין אנרגיה סוחפת לבין עומק רגשי. השילוב בין הטקסט האישי לבין ההפקה המקצועית יוצר יצירה שמתאימה הן לרגעי התבוננות פנימית והן לשמחות ואירועים.

קליפ ויזואלי מרשים

לצד הסינגל, משוחרר גם קליפ מרשים שביים מרדכי פליגמן מאיים קריאייטיבס (Aim Creatives). הצילום, שבוצע בידי מומו ולייבי לנרוביץ', מעניק לחוויה ההאזנה ממד נוסף של עומק ויופי ויזואלי. העריכה, שביצע מומו, משלימה את התמונה ויוצרת קליפ שמעביר את המסר בצורה חזקה ומרגשת.

העטיפה הגרפית של הסינגל, שעוצבה על ידי איים קריאייטיבס, משקפת את האופי המיוחד של היצירה - שילוב בין מודרניות לבין מסר מסורתי של אמונה ותקווה. כל פרט בפרויקט נבחר בקפידה כדי להעביר את המסר המרכזי: לכל אחד יש שליחות, לכל אחד יש תפקיד.

הסינגל 'מיין תפקיד' מסמן את פתיחתו של פרק חדש בקריירה של הערשי בלייך, עם אלבום בכורה מלא שעתיד לצאת בקרוב בעזרת השם. בינתיים, השיר הראשון כבר מעניק טעימה ממה שצפוי - מוזיקה אותנטית שנוגעת בלב ומחזקת את הנשמה.