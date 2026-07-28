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אב הרחמים

החזן יהודה טומבק בביצוע מרטיט ל'אב הרחמים' • צפו

החזן יהודה טומבק מגיש ביצוע חדש ליצירת המופת 'אב הרחמים' • בליווי מקהלת נריע ומאסטרו משה סלושץ | הקלאסיקה שהפכה לאחת מיצירות הדגל של עולם החזנות (חזנות)

החזן יהודה טומבק משיק ביצוע חדש ליצירה 'אב הרחמים' - אחת מיצירות המופת המרכזיות בעולם החזנות היהודית. היצירה, שנכתבה על ידי המלחין יוסף ברודי בעיבודו המקורי של מאיר מכטנברג, זכתה לפרסום עולמי בזכות ביצועיו של גדול החזנים משה קוסביצקי, והפכה עם השנים לאחת מיצירות הדגל של הז'אנר.

הביצוע החדש מציג את טומבק בליווי מקהלת נריע, בניצוחו של המאסטרו משה סלושץ, מנצח בית הכנסת המרכזי ישורון בירושלים. הפסנתרן מנחם בריסטובסקי מלווה את ההרכב, ואת העיבוד המוזיקלי ביצע ריימונד גולדשטיין.

הקלטת הביצוע והצילום נערכו באולפני הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב, במטרה להעניק ליצירה איכות הפקה מקצועית. טכנאי הסאונד ירון אלדמע אחראי על ההקלטה, ואילו הצילום והעריכה בוצעו על ידי פיליפ ברסקי.

יצירת 'אב הרחמים' נחשבת לאחת היצירות הקלאסיות המרכזיות ברפרטואר החזנות, והביצוע החדש של טומבק מצטרף לשורה ארוכה של ביצועים שנרשמו לאורך השנים על ידי חזנים מובילים. כידוע, היצירה זכתה להכרה בינלאומית בעיקר בזכות ביצועיו של קוסביצקי, שהפכו אותה לסמל של החזנות היהודית המסורתית.

השילוב בין קולו של טומבק, ההרמוניה הווקאלית של מקהלת נריע והניצוח של סלושץ, יוצר ביצוע שמשמר את האותנטיות של היצירה המקורית תוך הענקת פרשנות עכשווית. העיבוד של גולדשטיין והליווי של בריסטובסקי מוסיפים עומק מוזיקלי לביצוע.

הביצוע החדש מגיע בתקופה שבה עולם החזנות ממשיך לשמר יצירות קלאסיות תוך הצגתן בפורמטים מודרניים ובאיכות הפקה גבוהה, המאפשרת לקהל רחב להתוודע ליצירות אלו.

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