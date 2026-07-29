יש רגעים שבהם המוזיקה מפסיקה להיות רק רקע, והופכת לנשמה של האירוע. כך קרה בשלהי חודש תמוז, כשמאות אורחים התכנסו בגן האירועים יער עין חמד לחופה שהפכה לחוויה רוחנית מעבר לרגיל. במרכז המעמד: עו"ד יצחק מאיר וינד, אמן הרגש שמביא אל עולם החופות עומק שונה לחלוטין מהמקובל.

התיעוד החי והמלא שמשוחרר כעת מעניק הצצה נדירה למה שקורה כשמוזיקה פוגשת נשמה אמיתית. וינד, שלצד פועלו רב השנים כעורך דין בתחום המשפחה, בחר להעניק לזוגות את מה שהם באמת זקוקים לו ברגע הגדול - לא עוד להיט מסחרי, אלא חיבור פנימי עמוק לשורשי החסידות.

כשהחופה הופכת לתפילה

בשעת דמדומים, כשהשמש שוקעת מעל גן האירועים, נשמעו צלילי הכניסה. אך זו לא הייתה כניסה רגילה - הנוכחים מצאו את עצמם מצטרפים בשירה אדירה ובדבקות לשירי הכניסה, בליוויו המוזיקלי המעולה של המעבד יונתן בלוי. התוצאה: מעמד שבו כל אורח הפך לחלק מהחוויה, לא רק צופה מהצד.

וינד, שצבר ניסיון רב בעולם המוזיקה החסידית, מביא אל החופות גישה שונה. במקום להסתפק בביצוע מקצועי של שירים מוכרים, הוא יוצר אווירה שמזכירה את מעמדי החופה של פעם - כשהשמחה הייתה פנימית, כשהדבקות הייתה אמיתית, וכשכל נוכח הרגיש שהוא חלק ממשהו גדול יותר.

צוות יוצרים ברמה גבוהה

מאחורי הקלעים של המעמד המרגש עומד צוות מקצועי שדאג לכל פרט. העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו בידיו של יונתן בלוי, שהצליח ליצור מעטפת צלילים שמשלבת מסורת עם איכות הפקה מודרנית. המיקס הופקד בידיו של חיים מוזס, שדאג לכך שכל צליל יישמע בצורה מושלמת.

העריכה והצבע בוצעו בידיו של הרשי סגל, שהצליח לתפוס את הרגע המיוחד ולהעביר אותו במלוא עוצמתו. עיצוב העטיפה נעשה על ידי אוליגרף, שהעניק לפרויקט את המעטפת הויזואלית המתאימה. השילוב בין כל אלה יוצר חוויה שלמה - גם לאוזן וגם לעין.

הפרויקט מצטרף לשורה של יוצרים בעולם המוזיקה החסידית שבוחרים להעניק לאירועי החופה ממד נוסף של עומק רוחני. בדומה לפרויקטים אחרונים של שלום שמעון וינברג ומנדי רוט, גם וינד מוכיח שאפשר לשלב בין איכות מוזיקלית גבוהה לבין נשמה חסידית אמיתית.

התיעוד המלא זמין כעת לצפייה, ומעניק לכל מי שלא זכה להיות שם הזדמנות לחוות חלק מהקסם. כי יש דברים שצריך לראות כדי להבין - ומעמד חופה עם יצחק מאיר וינד הוא בדיוק אחד מהם.