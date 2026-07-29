לרגל ט"ו באב, 15 שנים לאחר שהושקה סדרת האלבומים שהפכה לאבן דרך בעולם המוזיקה החסידית, גדול המעבדים משה לאופר והמפיק לוי"ק טובול עושים זאת שוב ומשיקים את "משה לאופר מנגן חב"ד 6" – הפרק השישי בסדרת היוקרה, המעניקה לאוצר הניגון החב"די לבוש מוזיקלי עשיר ועדכני.

חמשת האלבומים הקודמים בסדרה הותירו חותם עמוק בעולם המוזיקה היהודית והחסידית. הם נמכרו בעשרות אלפי עותקים, נכנסו לבתים, להתוועדויות ולאולמות השמחה, וניגונים מתוכם הפכו עם השנים לחלק בלתי נפרד מפסקול השמחה החסידי. כעת, לאחר יותר מעשור, מגיע הפרק השישי.

מבחר מוקפד מאוצר הניגונים

ב"משה לאופר מנגן חב"ד 6" ממשיכים לאופר וטובול במסע שהחל לפני 15 שנה, עם מבחר מוקפד מאוצר הניגונים של חסידות חב"ד – ניגונים מוכרים ואהובים לצד פנינים שזוכות לחשיפה מחודשת. בידיו של משה לאופר מקבל כל ניגון פרשנות תזמורתית חדשה, תוך הקפדה על אופיו ועל המסורת שממנה צמח.

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באלבום משתתפים הזמרים החב"דיים אלי מרקוס ומענדי ג'רופי, ולצדם יוני שלמה וברוך שלום בלסופסקי, המעניקים מקולם ומסגנונם לביצועים השונים באלבום. השילוב בין הזמרים מאפשר מגוון ביטויים ווקאליים שמעשירים את החוויה המוזיקלית.

מקהלת חב"ד "א קאפעלע" בניו יורק

גם בבחירת המקהלה הושם הפעם דגש מיוחד על נאמנות למקור ועל דיוק בביצוע הניגונים. לשם כך נבחרה מקהלת חב"ד "א קאפעלע", שחבריה מכירים וחיים את עולם הניגון החב"די. המקהלה הוקלטה בניו יורק בניצוחו של המוסיקאי יוסי כהן, תוך הקפדה על ההגייה, הניואנסים והאופי הייחודי של כל ניגון.

על המיקסים באלבום אחראים מענדי פרידמן ואביב ירימי, שהעניקו לעיבודים של לאופר עומק, מרחב ועוצמה. את החותמת האחרונה הפקידו בידיו של אלי לישינסקי, מבכירי אנשי הסאונד, שבמלאכת המאסטרינג העניק לאלבום את הברק והגימור הסופי – והביא את ההפקה המוזיקלית אל שיאה.

המשך מסורת של 15 שנה

15 שנים אחרי שהכול התחיל, "משה לאופר מנגן חב"ד 6" ממשיך את המסורת שהפכה את הסדרה לשם דבר: לקחת את הניגון החב"די כפי שהוא, על הנשמה והעומק שבו, ולהעניק לו את הבמה המוזיקלית הגדולה הראויה לו. הפרויקט מצטרף לשורה של הפקות מוזיקליות חדשות שמעשירות את עולם המוזיקה החסידית בתקופה זו.

האלבום החדש משקף את החזון של לאופר וטובול להמשיך ולשמר את אוצר הניגון החב"די תוך מתן ביטוי מוזיקלי עדכני ומקצועי. כפי שניתן לראות גם בפרויקטים מוזיקליים אחרים בעולם החסידי, המגמה היא לשלב בין מסורת לחדשנות מוזיקלית.

יצוין כי האלבום יוצא לאור בתקופה שבה עולם המוזיקה החסידית חווה תנופה של יצירות חדשות, כשאמנים ומפיקים מבקשים להעניק לניגונים מסורתיים פרשנות עכשווית תוך שמירה על האותנטיות והרוח המקורית.