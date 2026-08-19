עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת ימי הרחמים: הזמר והיוצר קובי מירסקי משיק את הסינגל החדש 'הוריני השם' - ביצוע מרגש ונוגע ללב שמביא תפילה עמוקה מספר תהילים בעיבוד מוזיקלי עכשווי. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימי הסליחות וההכנה לימים הנוראים, משלב מילים קדושות עם לחן אישי שיצר מירסקי בעצמו.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בשיתוף פעולה עם מלחינים חיצוניים, 'הוריני השם' הוא פרי יצירתו המלאה של מירסקי. הזמר בחר במילים מתהילים והעניק להן ביטוי מוזיקלי אישי ועמוק, תוך שמירה על האותנטיות והכבוד הראוי לטקסט הקדוש. הלחן נושא בתוכו את הכמיהה לקרבת ה' ואת הבקשה להדרכה אלוקית, מסר שמתאים במיוחד לתקופת ימי הרחמים.

את ההפקה המוזיקלית והעיבוד ביצע יהודה גלילי, שיצר מעטפת צלילית מרגשת ומרוממת המשלבת בין עומק רוחני לנגישות מוזיקלית. גלילי, המוכר כמפיק ומעבד מבוקש בעולם המוזיקה היהודית, הצליח להעניק לסינגל אווירה מיוחדת שמחברת את המאזין לתפילה האישית. ההפקה שומרת על האיזון המושלם בין המסר הרוחני העמוק לבין יצירה מוזיקלית שמדברת אל הלב של כל מאזין.

הסינגל מצטרף לשורת פרויקטים מרשימים של קובי מירסקי מתוך אלבום ה-EP שיוצא בשלבים. כידוע, הלהיט הקודם שלו 'טאטע' הפך ללהיט ענק וצפוי לככב במצעדי השנה. הפסיפס המגוון של מירסקי ממשיך להתרחב, כשכל יצירה מביאה מימד נוסף ליכולות היצירתיות שלו. 'הוריני השם' מוכיח שוב את היכולת של מירסקי לחבר בין מסורת לחדשנות, בין קדושה לאמנות.

הסינגל מתאים במיוחד לתקופת ימי הרחמים - בין אם בתפילה אישית, בהכנה לימים הנוראים או כליווי מוזיקלי לימי הסליחות. המילים מתהילים והלחן המרגש יוצרים חוויה רוחנית שמזמינה את המאזין להתבוננות פנימית ולחיבור עמוק יותר עם הבורא. הביצוע של מירסקי נושא בתוכו כנות ואמת, תוך שמירה על הכבוד הראוי למילים הקדושות.