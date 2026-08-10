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הכרזת חודש אלול

לייזר ברוק בהכרזת חודש אלול מרגשת: 'צדיקים רטטו מאימת ימי הדין'

לייזר ברוק בהכרזת חודש אלול מיוחדת • משולבת עם ניגון 'אדון הסליחות' האהוב | כניסה לאווירת הימים הנוראים (מוזיקה)

עולם ה החסידית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת חודש אלול: לייזר ברוק משיק הכרזת חודש אלול בנוסח 'המלך', משולבת עם הניגון האהוב 'אדון הסליחות'. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לקראת ימי הרחמים והסליחות, מציע חוויית האזנה מרוממת שמכינה את הלב והנפש לקראת הימים הנוראים.

"צדיקים וגדולי עולם היו רוטטים מאימת ימי הדין הממשמשים ובאים, קולם היה נשנק מבכי בשעת הכרזת חודש אלול" - כך מתאר ברוק את העומק הרוחני שמאחורי היצירה. המטרה ברורה: להכניס את כולנו יחד לאווירה המרוממת של הימים הנוראים, דרך שילוב ייחודי של הכרזה מסורתית עם ניגון שמלווה את עם ישראל בחודש הרחמים והסליחות.

ההכרזה בנוסח 'המלך' היא מסורת עתיקת יומין המתארת את כניסת חודש אלול כהכנה לימי הדין. הטקסט המסורתי מדבר על הרטט והפחד שאחזו בצדיקים בשעה שהכריזו על כניסת החודש, תוך הבנה עמוקה של משמעות הימים הקרבים. ברוק בחר לשלב את ההכרזה עם ניגון 'אדון הסליחות', שהפך לאחד הניגונים המזוהים ביותר עם תקופת הסליחות והימים הנוראים.

את כל השירה, הקולות והעריכה ביצע לייזר ברוק בעצמו.
מוזיקהלייזר ברוקימים נוראיםחודש אלולאדון הסליחות

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