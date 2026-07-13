כיכר השבת
לקראת חודש אב

לייזר ברוק עוטף את "על אלה אני בוכיה" באמונה טהורה

עם הכינוי "מנחם", לייזר ברוק משחרר חידוש מרגש לנוסח הכרזת החודש, המשלב את ניגונו של ר' שלמה קרליבך "על אלה אני בוכיה" ושירת "אני מאמין".

חודש אב, הידוע כחודש שבו ממעטין בשמחה, נכנס אלינו בשבת מברכין. לייזר ברוק, אמן המוזיקה היהודית, בחר לציין את כניסתו של חודש אב בדרך ייחודית – עטיפת נוסח "הכרזת החודש" עם ניגונו המצמרר והנוגע ללב של ר' שלמה קרליבך "על אלה אני בוכיה".

הניגון, אשר מקורו בספר איכה, מבטא את הכאב והצער על חורבן בית המקדש. לייזר ברוק שילב אותו עם שירת "אני מאמין", שמלאה באמונה טהורה בביאת המשיח.

החידוש המרגש מלווה בקליפ $AI$ מיוחד, שממחיש בצורה ויזואלית ומרגשת את אווירת הימים הבאים. הקליפ מציג תמונות ווידאו של חורבן בית המקדש, לצד תמונות של תקווה וגאולה.

לייזר ברוק, אשר ביצע את השירה, הקולות והעריכה של החידוש, מסר: "חודש אב הוא חודש מורכב. מצד אחד הוא חודש של אבל, ומצד שני הוא חודש של תקווה. בחרתי לשלב את "על אלה אני בוכיה" עם "אני מאמין" כדי לבטא את המתח הזה, ולהזכיר לנו שגם בתוך הכאב יש מקום לאמונה ותקווה.

תשעה באבלייזר ברוקאני מאמיןשלמה קרליבךחודש אב

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