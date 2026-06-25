"עד מתי?": השיר החדש של לייבי דייטש שירעיד לכם את הלב 

לקראת ימי בין המצרים – ימים המאופיינים בהתבוננות פנימית, ציפייה עמוקה וגעגוע לגאולה השלמה – עולם המוזיקה היהודית מתעטף בצלילים שנוגעים בנימי הנפש. אל תוך האווירה הייחודית הזו, משיק הזמר לייבי דייטש את הסינגל החדש והמטלטל שלו, "ביז ווי לאנג" (עד מתי).

השיר החדש נולד מתוך רצון אותנטי להתחבר לרוח התקופה, והוא מבוסס על מילות התפילה העוצמתיות של דוד המלך, נעים זמירות ישראל. אל המילים העתיקות שודך לחן חדש ומרגש פרי יצירתו של המלחין אברימי שיף. יחד, הם יוצרים פסקול אקטואלי המבטא את הזעקה הפנימית שרבים חשים בתקופה זו – תפילה, תקווה וכמיהה לישועה שנדמית רלוונטית מתמיד.

הסוד שמאחורי השילוב השפתי

מה שהופך את הפרויקט המוזיקלי הזה לייחודי ומרגש במיוחד עבור המאזינים, הוא התוספת השורשית והנוגעת ללב של פירוש בשפת היידיש, אשר שזור בתוך מילות המזמור.

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זעקת הלב הקולקטיבית: החיבור הטבעי שנוצר בין לשון הקודש ההיסטורית, שפת היידיש החמה והעוטפת והלחן המדויק, מוציא החוצה את זעקת הנשמה היהודית: "ביז ווי לאנג?" – עד מתי נמתין? הפירוש ביידיש אינו רק תרגום, אלא מעניק למאזינים רובד נוסף של עומק, הבנה והזדהות אישית עם המילים שנכתבו לפני אלפי שנים, ומרגישות כאילו נכתבו ממש היום, עבור דורנו.

עבור מי שמחפש פסקול רוחני, עמוק ומרגש להתחבר דרכו למשמעות הפנימית של ימי בין המצרים, "ביז ווי לאנג" הוא ללא ספק יצירת חובה.