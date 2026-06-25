כיכר השבת
לקראת ימי בין המצרים

"עד מתי?": השיר החדש של לייבי דייטש שירעיד לכם את הלב 

מדוע בחר הזמר לייבי דייטש לשחרר דווקא עכשיו תפילה עתיקה של דוד המלך בלחן חדש? מה מסתתר מאחורי השילוב המרגש של שפת היידיש ולשון הקודש ביצירה, ואיך מתחבר הלחן של אברימי שיף לזעקת הדור שלנו לגאולה? כל הפרטים על הסינגל שילווה אתכם בימי ההמתנה. צפו והאזינו ל"ביז ווי לאנג" (קליפים)

"ביז ווי לאנג"
"ביז ווי לאנג"

לקראת ימי בין המצרים – ימים המאופיינים בהתבוננות פנימית, ציפייה עמוקה וגעגוע לגאולה השלמה – עולם המוזיקה היהודית מתעטף בצלילים שנוגעים בנימי הנפש. אל תוך האווירה הייחודית הזו, משיק הזמר לייבי דייטש את הסינגל החדש והמטלטל שלו, "ביז ווי לאנג" (עד מתי).

השיר החדש נולד מתוך רצון אותנטי להתחבר לרוח התקופה, והוא מבוסס על מילות התפילה העוצמתיות של דוד המלך, נעים זמירות ישראל. אל המילים העתיקות שודך לחן חדש ומרגש פרי יצירתו של המלחין אברימי שיף. יחד, הם יוצרים פסקול אקטואלי המבטא את הזעקה הפנימית שרבים חשים בתקופה זו – תפילה, תקווה וכמיהה לישועה שנדמית רלוונטית מתמיד.

הסוד שמאחורי השילוב השפתי

מה שהופך את הפרויקט המוזיקלי הזה לייחודי ומרגש במיוחד עבור המאזינים, הוא התוספת השורשית והנוגעת ללב של פירוש בשפת היידיש, אשר שזור בתוך מילות המזמור.

זעקת הלב הקולקטיבית: החיבור הטבעי שנוצר בין לשון הקודש ההיסטורית, שפת היידיש החמה והעוטפת והלחן המדויק, מוציא החוצה את זעקת הנשמה היהודית: "ביז ווי לאנג?" – עד מתי נמתין? הפירוש ביידיש אינו רק תרגום, אלא מעניק למאזינים רובד נוסף של עומק, הבנה והזדהות אישית עם המילים שנכתבו לפני אלפי שנים, ומרגישות כאילו נכתבו ממש היום, עבור דורנו.

עבור מי שמחפש פסקול רוחני, עמוק ומרגש להתחבר דרכו למשמעות הפנימית של ימי בין המצרים, "ביז ווי לאנג" הוא ללא ספק יצירת חובה.

דוד המלךיידישלשון הקודשלייבי דייטש

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