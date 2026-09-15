ליאור אלמליח בשיר מצמרר: 'הושענה רבא' - תפילה מהלב לחטופים

בעיצומו של חודש אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הפייטן הבינלאומי ליאור אלמליח משיק את הסינגל החדש 'הושענה רבא', יצירה שנולדה מתוך אחד הרגעים המטלטלים ביותר של התקופה - חזרתו של החטוף האחרון, רני ז"ל.

השיר, שיצא לאור לרגל חודש אלול ובסמוך לציון שלוש שנים לאסון ה-7 באוקטובר, הוא הרבה מעבר ליצירה מוזיקלית רגילה. זוהי תפילה, בקשה וזעקה של אמונה, שנכתבה על ידי היוצר והכותב דויד מונסונגו והולחנה והופקה על ידי חן הררי. מונסונגו מספר על הרגע שבו נולד השיר: 'המפגש עם המציאות הזו הוליד טקסט שהוא הרבה מעבר לשיר: תפילה, בקשה וזעקה של אמונה'. עבורו, המראות שחלפו בראשו היו אותם חטופים שנאחזו בדבר היחיד שהיה להם - האמונה. 'הטקסט הוא סוג של תפילה', הוא מבהיר.

10 10 0:00 / 4:23

'הושענה רבא' הוא הסינגל החדש מתוך האלבום 'שירת דויד', פרויקט שבו דויד מונסונגו מביא את כתיבתו אל מיטב האמנים והיוצרים בישראל. באלבום משתתפים אמנים מוכרים, כאשר חלק מהשירים כבר ראו אור, בהם עוזי פוקס, דוד זכאי ומיטל טרבלסי, וכעת מצטרף לפרויקט ליאור אלמליח.

הבחירה בליאור אלמליח כמבצע לא הייתה מקרית. 'כשכתבתי את הטקסט, המראות שחלפו בראשי היו אותם חטופים שנאחזו בדבר היחיד שהיה להם - האמונה', מסר מונסונגו. 'היה לי ברור שצריך מבצע שירים את זה וייתן למילים עוצמה שמשדרת אמונה, ולכן חשבנו שליאור יכול להביא ערך מוסף למילים. השמענו את זה לליאור ושמחנו מאוד שהוא נענה בחיוב. ואכן, הביצוע שלו לא מותיר עין יבשה'.

החיבור עם ליאור אלמליח מקבל משמעות מיוחדת. אלמליח, מהפייטנים הבינלאומיים הבולטים בישראל, הקדיש לאורך שנים את פועלו לשימור, חידוש והפצת תרבות הפיוט היהודית בארץ ובעולם. לצד פעילותו כפייטן וכזמר, הוא מזוהה עם הפקות ענק של מופעי סליחות ועם החיבור בין עולם הפיוט והמסורת לבין הקהל הישראלי העכשווי.

ב'הושענה רבא' החיבור הזה מקבל ממד נוסף: הפיוט הופך לתפילה אישית ולאומית, והמילים של מונסונגו מקבלות בקולו של אלמליח עוצמה רוחנית עמוקה. הבחירה להוציא את השיר דווקא בחודש אלול - חודש הסליחות והחשבון הנפש - ובסמוך לציון שלוש שנים ל-7 באוקטובר, הופכת את מועד יציאתו למשמעותי במיוחד.

זהו השיר השני שכתב מונסונגו בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר. קדם לו השיר 'חלום של ילד', שנכתב זמן קצר לאחר הטבח, וביצירתו השתתפו משפחות שפונו מבתיהן מעוטף עזה. בעוד 'חלום של ילד' נשא את קולם של מי שנאלצו לעזוב את ביתם, 'הושענה רבא' נכתב מתוך נקודת מבט אחרת - זו של החטופים והאמונה שהחזיקה בהם ברגעים הקשים ביותר.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה לקראת הימים הנוראים. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים שירים חדשים - מאיר שטרית בשיר 'לאהוב אותך מחדש', חיים גרין ב'חמול', ועוד רבים אחרים.

'הושענה רבא' הוא לא רק עוד שיר באלבום 'שירת דויד'. הוא רגע של זיכרון, תפילה ותקווה - במילים של דויד מונסונגו ובקולו של ליאור אלמליח. זהו שיר שמבקש לעצור לרגע בתוך כל הרעש, לזכור את מי שאינם איתנו, את מי שנלחמו על חייהם, את מי שחיכו לשובם של יקיריהם - ובעיקר את הכוח האנושי להיאחז באמונה גם ברגעים שבהם נדמה שאין במה להיאחז.