כיכר השבת
פרק השני בסדרה

האנרגיה של רחבת הריקודים אצלכם במסך: משה דוד וייסמאנדל ומקהלת 'נשמה' בביצוע לייב

מה קורה כשהשמחה המתפרצת של עונת החתונות עולה על הבמה ומתועדת בביצוע חי? איזה פרק מגיע בעקבות ההצלחה של "מחרוזת סעודה", ואיך נשמע החיבור עם תזמורתו של יענקי לנדאו? כל הפרטים על הפרויקט המסקרן של נטע לוין. צפו והאזינו ל"מחרוזת ריקודים" (קליפים)

משה דוד וייסמאנדל ומקהלת 'נשמה' בביצוע לייב
משה דוד וייסמאנדל ומקהלת 'נשמה' בביצוע לייב

עונת החתונות והאירועים בעיצומה, וה החסידית ממשיכה לספק את הפסקול שמלווה את השמחות מידי ערב. כעת, משוחרר פרויקט מוזיקלי שמטרתו להעביר את החוויה החיה והתוססת היישר אל המסכים והאוזניות של הקהל.

המפיק נטע לוין מגיש את "מחרוזת ריקודים", המהווה את הפרק השני מתוך סדרת ביצועי לייב מיוחדים המצולמים ומוקלטים ישירות מהבמה. המחרוזת החדשה מגיעה כהמשך ישיר לפרק הראשון והמצליח בסדרה, "מחרוזת סעודה", וכעת עוברת אל השלב הבא באירוע – רחבת הריקודים, מתוך מטרה לשקף את האנרגיה הטבעית והשמחה שמאפיינת את רגעי השיא בחתונות.

השילוב שעל הבמה

במרכז המחרוזת ניצב הזמר משה דוד וייסמאנדל, כשאליו חוברת מקהלת "נשמה" בניצוחו של איציק פילמר. ההרמוניה הווקאלית שנוצרת בין קולו של וייסמאנדל לעיבודים הקוליים של המקהלה, שומרת על הגוון האותנטי של הופעה חיה ונושמת.

על המעטפת המוזיקלית והקצב הופקדה תזמורתו של יענקי לנדאו, אשר מובילה את העיבודים הכלים שמרכיבים את המחרוזת. הפורמט של הקלטת לייב, בניגוד להקלטת אולפן סטנדרטית, מאפשר להעביר בצורה כנה יותר את הדינמיקה הנוצרת בין האמנים לנגנים בזמן אמת, הרחק מהפילטרים של האולפן.

מוזיקהשירמקהלת נשמהנטע לויןמשה דוד וייסמאנדלמחרוזת

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