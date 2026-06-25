כיכר השבת
 "השראות"

ביצוע הלייב שהפך לקליפ: מאיר גולדשטיין וחיים פולק מחדשים את "לעולם יהא אדם"

איך הפך ביצוע ספונטני באירוע בוטיק לקליפ רשמי שצובר תאוצה? מה עומד מאחורי פרויקט הקאברים "השראות", ואיך נשמע השילוב הווקאלי המסקרן עם מקהלת "מקהלות"? כל הפרטים על הביצוע החדש ללחן של דודי קאליש. צפו והאזינו (קליפים)

פרויקט הקאברים "השראות" של הזמר החסידי מאיר גולדשטיין ממשיך להתרחב, והפעם הוא מצרף אליו את הזמר חיים פולק לביצוע משותף. השניים בחרו לחדש את היצירה המוכרת "לעולם יהא אדם", שהולחנה במקור על ידי דודי קאליש, בביצוע שמצליח לשמור על הרגש המקורי אך להעניק לו נופך חי, עדכני ואותנטי.

הסיפור המעניין מאחורי השחרור הנוכחי טמון באופן שבו הוא נוצר. הביצוע שלפניכם לא תוכנן והוקלט מראש באולפן סגור, אלא בוצע בחיבור חי (לייב) במהלך אירוע בוטיק. על הבמה חברו לגולדשטיין ופולק קלידן החתונות ארי געלב, יחד עם הנגנים אברימי גלבשטיין ומוישי פינצובר.

כאשר המעורבים בפרויקט האזינו לתוצר הסופי לאחר האירוע, והבחינו באיכות הגבוהה ובאנרגיה הטבעית שנוצרה על הבמה, התקבלה ההחלטה שלא להשאיר את הביצוע במגירה – אלא להפוך את ההקלטה החיה לקליפ רשמי שרואה כעת אור ומוגש לקהל הרחב.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הביצוע הופקד שמעון מינצברג, שניווט את היצירה. אל הביצוע הווקאלי של הסולנים הצטרפו חברי הרכב הקולות "מקהלות" בניצוחו של מושי ברגמן, שהשלימו את ההרמוניה הקולית והעניקו לשיר עומק נוסף שכל כך מאפיין הופעות חיות.

ווקאלידודי קאלישקליפיםמאיר גולדשטייןחיים פולק

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