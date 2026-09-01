עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע מתנה מיוחדת במינה: היוצר והזמר מנדי גולדברג משיק יחד עם דודי פלדמן את 'קשר תפילין' - שיר שנולד בצורה יוצאת דופן ומרגשת. הסינגל, שמגיע לרגל בר המצווה של הבחור יהונתן פלדמן נ"י, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה אבהית עם מעטפת צלילית עשירה.

הסיפור מאחורי היצירה מרגש במיוחד. כפי שמסר גולדברג: "בבוקר אחד כשפתחתי את העיניים התנגן לי ניגון משמים והרגשתי שזה קשור לבר מצווה, וכמו כפפה התלבש על זה המילים 'ומשפע מצוות תפילין'". הרגע הספונטני הזה, שבו הלחן והמילים התאחדו בהרמוניה מושלמת, הפך לבסיס ליצירה מיוחדת שנוגעת ללב.

הבחירה לשתף פעולה עם דודי פלדמן, דודו של בר המצווה, אינה מקרית. פלדמן, שגדל יחד עם גולדברג בילדות ומוכר כבעל מנגן משכמו ומעלה, הצטרף לשירה בטוב טעם והעניק לשיר עומק רגשי נוסף. השילוב בין שני הקולות יצר הרמוניה מיוחדת שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר האבהי בצורה נוגעת.

את ההפקה המוזיקלית המושקעת הוביל גולדברג עצמו, שאחראי על הלחן, העיבוד, הקלידים והתכנותים. המיקס בוצע בידיו של חיים מוזס, בעוד שההקלטה נעשתה באולפני יונתן בלוי. המקהלות בוצעו על ידי גולדברג, הגיטרות על ידי נועם חרגול והתופים על ידי דקל דביר - צוות מקצועי שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת.

הפרויקט זכה גם להפקה ויזואלית מיוחדת. הצילום, העריכה והצבע בוצעו בידיו של שניאור מוניס, ועיצוב העטיפה חתום על ידי דודי קרויזר. הבימוי וההפקה הכוללת הופקדו בידיו של אפי פלדמן, אביו של בר המצווה, שגולדברג מכיר מילדות ומתאר אותו כראש סניף ארגון איחוד הצלה בבני ברק ואיש חסד בהצנע לכת.

המילים של השיר מביאות מבט אישי ונוגע ללב על הרגע המיוחד של הנחת תפילין לראשונה: "יהונתן מזל טוב מזל טוב איזה התרגשות איזה זכות לראות אותך מתחיל להניח תפילין, כל כך מתוק, כל כך קדוש". המשך השיר עוסק בברכה ובתפילה: "ומשפע מצוות תפילין יתמשך עליי, להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש" - מסר שמדבר אל כל אב המתרגש לראות את בנו מגיע לגיל מצוות.

השיר משלב בתוכו גם את הפסוק "וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'" - קשר עמוק בין הנחת התפילין לבין הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הבחירה במילים אלו מעניקה לשיר עומק רוחני מיוחד, תוך שילוב של שמחה אישית עם מסר כללי על חשיבות מצוות התפילין.

הפרויקט מצטרף לשורה של שירים מרגשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, כמו 'תפילת הבנים' של יששכר דרור ו'שערי שמיים' של יונתן שטרן ופינחס כהן. כל אחד מהם מביא מסר אבהי עמוק ונוגע ללב, אך 'קשר תפילין' בולט בסיפור הייחודי של לידתו - ניגון שהתנגן בהשכמה והפך ליצירה מושלמת.