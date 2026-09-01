בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת: הזמר מוישי באדנסקי והקלידן לייזר ברנדמרק משיקים את הפרק השני בסדרת 'אלול זינג' - ביצוע מרגש ומלא נשמה ל'תפן אלינו', שהלחין פינחס ביכלר. הפרויקט, שנולד מתוך רצון להעניק לקהל חוויה מוזיקלית מיוחדת בתקופה זו, ממשיך לזכות לתגובות נלהבות.

מילות השיר מקבלות משמעות מיוחדת דווקא בימים אלו, כשעם ישראל עומד בפתחה של שנה חדשה ונושא תפילה לבורא עולם: שיפנה אלינו ברחמים, ישמע את תפילותינו ויחתום את כולנו לשנה טובה ומתוקה. הבחירה בשיר זה אינה מקרית - זוהי תפילה שנוגעת ללב בכל שנה מחדש, ובביצועם של באדנסקי וברנדמרק היא מקבלת עומק רגשי מיוחד.

את הלחן המופלא יצר פינחס ביכלר, והשיר בוצע במקור על ידי זאנוויל ויינברגר. כעת, הביצוע החדש מעניק לו פרשנות עכשווית תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים והלחן. העיבוד המושקע חתום על ידי לייזר ברנדמרק ויונתן בלוי, שהצליחו ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת המשלבת בין צלילים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית.

בקולו המרגש של באדנסקי ובליווי המוזיקלי של ברנדמרק, מקבל 'תפן אלינו' ביצוע אלולי חם ומלא נשמה, שמכניס את המאזין היישר לאווירת ימי הרחמים והסליחות. השילוב בין הקול הייחודי של הזמר לבין הנגינה המיומנת של הקלידן יוצר חוויה מוזיקלית שנוגעת ללב ומדברת אל הנשמה.

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על ההפקה המוזיקלית והמיקס אמון יונתן בלוי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית מקצועית ומרגשת. הקליפ צולם על ידי דוד אוריאן, בעוד שהבימוי, העריכה והצבע חתומים על ידי הרשי סגל. עיצוב העטיפה בוצע על ידי אוליגרף, וההנפשה נוצרה על ידי שניאור אייזנבאך - כולם יחד תרמו ליצירת מוצר מושקע ומרגש.

הפרק השני בסדרת 'אלול זינג' ממשיך את המסורת שהחלה בפרק הראשון, ומעניק לקהל שירים מיוחדים לימי הרחמים. הסדרה, שנולדה מתוך רצון להביא מוזיקה איכותית ומרגשת לתקופה זו, כבר זכתה להצלחה רבה והפכה לחלק מהאווירה המיוחדת של חודש אלול. הביצוע של 'תפן אלינו' מצטרף לשירים נוספים שמלווים את עם ישראל בדרכו לקראת הימים הנוראים.