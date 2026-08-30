מני שטרייכר ומוישי מנדלסון בחידוש מרגש: 'יעלה' 

בעיצומם של ימי הרחמים, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: מני שטרייכר ומוישי מנדלסון משיקים עיבוד חדש ומרגש לשירו המופתי 'יעלה' של מרדכי בן דוד. הפרויקט, שמגיע לקראת חגי תשרי, מציע פרשנות עכשווית ללחן שליווה דורות שלמים.

את הלחן המופלא יצר המלחין הנודע אלי קליין, והשיר זכה לביצוע מרעיד בקולו של מרדכי בן דוד שהפך אותו לקלאסיקה. כעת, שני הזמרים המוערכים מעניקים לשיר חיים חדשים תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים והלחן. העיבוד וההפקה המוזיקלית חתומים על ידי מוישי ושרוליק מנדלסון, שהצליחו ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת.

הבחירה של שטרייכר ומנדלסון לחבור יחד לפרויקט זה אינה מקרית. שני הזמרים, הידועים בקולותיהם הייחודיים וביכולת הביטוי הרגשית העמוקה שלהם, הצליחו ליצור שילוב הרמוני מיוחד. העיבוד המחודש משלב בין נאמנות ללחן המקורי לבין פרשנות עכשווית שמדברת אל הדור הצעיר.

זהו הפרק השני בסדרת 'ימים נוראים' שמשיקים הזמרים לקראת החג. הסדרה, שנולדה מתוך רצון להעניק לקהל חוויה מוזיקלית מיוחדת בתקופה זו, כבר זכתה לתגובות נלהבות מהקהל. הפעם, הבחירה בשיר 'יעלה' מעניקה לפרויקט עומק נוסף - מילות השיר נוגעות בנקודה הכי עמוקה של התקופה, הכיסופים והתפילה.

ההפקה המוזיקלית של האחים מנדלסון מעניקה לשיר צליל מלא ועשיר. השימוש בכלים מגוונים, העיבודים המושקעים והתזמור המקצועי יוצרים חוויה שמחברת בין המסורת לעכשווי. הקולות של שטרייכר ומנדלסון משתלבים בצורה מושלמת, כשכל אחד מהם מוסיף את הגוון הייחודי שלו ליצירה.

השחרור של הסינגל מגיע בתזמון מושלם - בימים שבהם כל אחד מאיתנו עסוק בחשבון נפש ובתפילה. המילים והלחן של 'יעלה' מזכירים לנו את תכלית התקופה ומעניקים כוח להמשיך. הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מרגשות שיצאו לאור בתקופה זו, כשכל אחת מהן מציעה זווית אחרת על ימי הרחמים.

הקליפ שמלווה את השיר זמין כעת ביוטיוב, ומציע חוויה ויזואלית שמשלימה את המוזיקה. הצילומים והעריכה משקפים את האווירה המיוחדת של התקופה ומעניקים לשיר ממד נוסף. הפרויקט כולו - מהעיבוד המוזיקלי ועד לביצוע - מעיד על עבודה מושקעת ורצון אמיתי להעניק לקהל משהו מיוחד לקראת החג.