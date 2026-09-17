משולם זושא בסינגל נוגע שיגע ללב: 'אל תרחק ממני'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר משולם זושא, הנחשב לאחד מהקולות הפורצים בשנה האחרונה, משיק סינגל קליפ חדש ומרגש בשם 'אל תרחק ממני'. היצירה, שנכתבה והולחנה יחד עם סנדי שטיינר ואברומי שטרנפלד, מביאה מסר עמוק על הרצון להישאר מחובר לבורא עולם גם ברגעי קושי והסתרה.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע אברומי שטרנפלד, שאף שותף ליצירת הלחן והמילים. שטרנפלד, שעבד עם זושא בפרויקטים קודמים, הצליח להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר. השילוב בין שלושת היוצרים יצר יצירה שמחברת בין המסורת לבין צלילים עכשוויים.

הסינגל מתאפיין בשילוב ייחודי בין מילות התפילה המוכרות לבין זעקה אישית מתוך רגעי קושי. המילים, פרי עטם של זושא ושטיינר, מבקשות להעביר את התחושה של אדם הנמצא במצב של הסתרה ומבקש לשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. המסר מתחבר ישירות לחוויה האנושית של עליות וירידות רוחניות.

זושא, שצבר בשנה האחרונה שורת פרויקטים ושיתופי פעולה מרשימים, ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הקולות המובילים בסצנה המוזיקלית היהודית. הסינגל החדש מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בימים האחרונים, כשכל אחת מהן מבקשת להעביר מסר רוחני ולחבר את המאזין לבורא עולם.

הפרויקט מצטרף לשורה של השקות מוזיקליות שראו אור לאחרונה. יוסף חיים ג'נח השיק את 'אריות', שיר על געגוע לבורא עולם בימי הרחמים, ולייבי דייטש הוציא אלבום EP חדש עם מסע מוזיקלי דרך חודש תשרי. גם אבי שפרונג השיק סינגל מרגש בעקבות מילות ר' נחמן מברסלב זיע"א.

את הסינגל מלווה קליפ מושקע, שמעניק פרשנות ויזואלית למסר העולה מן המילים. הקליפ, שצורף לשיר, מבקש להעביר את התחושה של קרבה לבורא עולם גם ברגעים הקשים ביותר, ומחבר בין המוזיקה, הטקסט והמסר הרוחני.