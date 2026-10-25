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פרק 3 בפרשה זינג

מוישי באדנסקי בפרק שלישי מרטיט: 'הנני' - פרשה זינג חוזר בעוצמה

הזמר משיק פרק חדש בפרויקט המוזיקלי המיוחד • לחן של פינקי וועבער בביצוע סוחף | 'מנגיש את פרשת השבוע בצורה מוזיקלית עמוקה' (מוזיקה)

מה
מלך הלפגוט
כיכר השבת |
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בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם ה החסידית והיהודית, משיק הזמר מוישי באדנסקי את הפרק השלישי בפרויקט המיוחד 'פרשה זינג' - יוזמה מוזיקלית המנגישה את פרשת השבוע בצורה מוזיקלית עמוקה וסוחפת. הפעם, בקליפ חדש שיצא לאור היום (ראשון), מביא באדנסקי ביצוע מרגש במיוחד לשיר 'הנני' לחנו של פינקי וועבער.

השיר, שבוצע במקור על ידי הזמר ישראל אדלר, מקבל כעת פרשנות חדשה ומרוממת בקולו הערב והחם של באדנסקי. השילוב בין הכוח הקולי המיוחד של הזמר לבין הלחן המרגש של וועבער יוצר חוויה מוזיקלית שנוגעת בנימי הנפש ומעבירה את העוצמה, האמונה והמסירות שבמילים.

את הביצוע המיוחד מלווה הקלידן הרשי סגל, שגם אחראי על הבימוי, העריכה והצבע של הקליפ. סגל, שכבר הוכיח את עצמו כיוצר מוכשר בעולם המוזיקה החסידית, מעניק לפרויקט מעטפת ויזואלית מקצועית שמשלימה את החוויה המוזיקלית.

מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי ומשוכלל. את ההפקה המוזיקלית והמיקס ביצע יונתן בלוי, בעוד שהצילום הופקד בידי דוד אוריאן. את ליווי הפרויקט והנפשת הלוגו ביצע שניאור אייזנבאך, ואת עיצוב העטיפה הפיק אוליגרף. השילוב בין כל אנשי המקצוע יוצר תוצר מוזיקלי ויזואלי מושקע ומרשים.

הפרויקט 'פרשה זינג' מצטרף לשורה של יוזמות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל המרגש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, השיר החדש של אושי רוזנבאום 'יא ס'גוט' עם מסר של שמחה ואמונה, והסינגל החדש של שלומי דסקל 'כ׳קום שוין' לרגל שמחת נישואי בנו.

הפרויקט 'פרשה זינג' מביא גישה ייחודית להנגשת תכני פרשת השבוע לקהל הרחב. באמצעות מוזיקה איכותית וביצועים מרגשים, מצליח באדנסקי להעביר מסרים עמוקים בצורה נגישה ומרוממת, תוך שמירה על הערכים והמסורת של עולם המוזיקה החסידית.
מוזיקהמוזיקה חסידיתמוישי באדנסקי

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