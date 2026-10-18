בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק בעל המנגן שמולי שטיינמץ את הסינגל החדש שלו - 'ענבי הגפן'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא שיר חתונות אמיתי שנולד מתוך רגש משפחתי חם ומיוחד.

את השיר הלחין המלחין הנודע מיכל אובלנדר במיוחד לכבוד חתונתה של בת הנגיד עוזר אובלנדר מלונדון. הלחן נולד במטרה ברורה: לרומם את האווירה, להרקיד את ההמונים ולהכניס שמחה אמיתית ועמוקה ללב ברחבת הריקודים. שטיינמץ מוביל את השיר בביצוע קולי מרגש וייחודי, כשאל הביצוע הסוחף מצטרפת מקהלת 'ידידים העולמית' האגדית. המקהלה מלווה את היצירה בהרמוניות נפלאות, עשירות ומדוייקות, והשילוב המנצח הזה הופך את 'ענבי הגפן' ללהיט המושלם לחתונות, ריקודים ולכל שמחה יהודית.

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מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי שכלל צוות יוצרים מוביל. את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו מוישי אולחוב וחיים דייטש, בעוד שהמיקס והמאסטרינג הופקדו בידי יניב באלס. את עיצוב העטיפה ביצע שלום אובלנדר.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ עם גדולי הזמר החסידי, אלבום הדואטים 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, והסינגל 'שבת שלום' של נער הפלא שי וינר.

השיר 'ענבי הגפן' מצטרף לרשימה הארוכה של שירי חתונות שהושקו לאחרונה, ביניהם 'בזה הבית' של ישראל פרידמן ואליה חבה שיצא בשתי גרסאות - עברית וחסידית, ומחרוזת החופה של משה דוד וייסמאנדל ויענקי לנדאו.