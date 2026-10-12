מהילד שכבש את המדינה למסר של תודה: מישל כהן חוזר עם שיר חדש

מי שזוכר את מישל כהן כילד צעיר שעמד על הבמה של 'בית ספר למוזיקה' וריגש מדינה שלמה, יפגוש היום זמר בן 27 שממשיך להופיע וליצור. הפעם הוא מביא לבמה גם את העולם הרוחני והאמוני שעליו גדל, עם סינגל חדש בשם 'אבא תודה' - שיר הודיה שנוגע באמונה, בניסים הגדולים והקטנים וביכולת לעצור בתוך החיים ולהכיר בטוב.

את השיר כתבה והלחינה מיכל קקון, בעיבוד מוזיקלי של חן הררי. היצירה נולדה מתוך חוויה אישית של קקון ומתוך ההתבוננות שלה בדרך שעברה במקומות שבהם לא ראתה מוצא, בקשיים, בכאב, ובחסדים שהגיעו דווקא ברגעים שבהם נדמה היה שהכול אבוד. בתוך השיר משתלב גם פסוק מוכר מתהילים, שמעניק ליצירה חיבור ישיר לעולם האמונה וההודיה: 'הָרִיעוּ לַה' כָּל הָאָרֶץ, עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה, בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה'. הפסוק הופך לחלק בלתי נפרד מהמסר של השיר - קריאה להודות, לשמוח ולהכיר בנוכחות האל גם בתוך מסע החיים.

אבא תודה מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

מאחורי המילים עומדת שנה מטלטלת שעברה על כולנו כעם - שנה של מלחמה, כאב וחוסר ודאות, לצד רגעים שנראו כמו ניסים של ממש. חזרתם של חטופים, אירועים שנדמה היה שאינם יכולים להסתיים אחרת, ואנשים ומשפחות שנאלצו להיאחז באמונה בתוך מציאות בלתי אפשרית. כל זה מביא אותנו להבנה הפשוטה והעמוקה: כל רגע בחיים הוא מתנה.

אולי המסר החזק ביותר של השיר נמצא דווקא במשפט שלה: 'השיעור הכי גדול שלמדתי בחיים הוא להודות גם על הקושי'. להבין שהקושי אינו רק כאב, אלא יכול להיות גם שיעור, מתנה והזדמנות לצמוח, להתחזק ולגלות את הכוחות והאמונה שיש בתוכנו.

וזה בדיוק המקום שבו מישל כהן פוגש את השיר. מישל, שגדל בבית דתי, נושא איתו את עולם האמונה והרוחניות לאורך כל הדרך. מאז ימיו כילד ב'בית ספר למוזיקה' עברו שנים, והוא כבר בן 27, אבל המוזיקה נשארה חלק מרכזי בחייו. היום, בקולו הבוגר והייחודי, הוא מעניק ל'אבא תודה' פרשנות אישית שמחברת בין הילד שהקהל זוכר לבין האדם והזמר שהוא הפך להיות.

'אבא תודה' הוא לא רק שיר תפילה ולא רק שיר הודיה. זהו שיר שמבקש להזכיר שגם בתוך תקופה קשה, בתוך כאב ובתוך חוסר ודאות, יש על מה להודות. שיר שמבקש מאיתנו לעצור לרגע, להסתכל על הדרך שעברנו, על מה שניתן לנו, על הניסים שכבר קרו - ופשוט לומר: תודה.