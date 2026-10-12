שלושה זמרים, שיר אחד מרגש: 'תמיד' - הסינגל שנולד מנס הלידה

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית והחסידית, יוצא לאור סינגל חדש ומיוחד במינה: 'תמיד', שיר מרומם המבטא הכרת תודה לה' ומאחד שלושה זמרים מרקעים שונים - יחיאל גיניגר (Yechiel Giniger), מנדי ג'יי (Mendy J) וחיים גרין (Chaim Green). השיר, שנולד מתוך חוויה אישית עמוקה, מביא מסר של אמונה ותודה בעטיפה מוזיקלית מרגשת.

השיר מבוסס על מילים מברכת המזון: "ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים לך", ומתפילת מודים: "ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד". המילים הללו מקבלות משמעות מיוחדת במיוחד לאור הסיפור שעומד מאחורי היצירה - נס הלידה של בנו של מנדי ג'יי (Mendy J). ביום שבו נולד בנו של מנדי ג'יי (Mendy J), הוא הגיע לעולם ללא תגובה. ברגעים המפחידים והשקטים שבין פחד לתקווה, כל שנייה נדמתה לנצח, והלב כולו פנה לתפילה. ואז, כנגד כל הסיכויים, התרחש נס - החיים שבו אליו, והנשימה חזרה לריאותיו. מה שעלול היה להסתיים באסון הפך להתעוררות עמוקה.

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השיר מבטא את התודה המתמדת שלנו לה', בכל מצב ובכל זמן. שלושה זמרים מרקעים שונים נפגשים בשיר אחד שמבטא את החיבור המשותף לכולנו: להתאחד כיהודים, מכל מקום ובכל מצב, ולהכיר בנוכחות ה' בחיינו. המסע הזה מזכיר לנו לא לקחת אף יום ואף נשימה כמובנים מאליהם, לחיות את החיים במלואם, להחזיק באמונה ולהוקיר כל רגע.

את השיר כתב יחיאל גיניגר (Yechiel Giniger), בעוד שהמילים ביידיש נכתבו על ידי שימי שטיינמץ (Shimmy Steinmetz). על המוזיקה הופקד לייזר לנדאו (Lazer Landau), כשכלי הנשיפה בוצעו על ידי דני פלאם (Danny Flam) והגיטרות על ידי אבי סינגולדה (Avi Singolda). המקהלה בוצעה על ידי מקהלת זמרה (Zimra Choir), והמיקס הופקד בידי יצי ברי (Yitzi Berry). עיצוב העטיפה בוצע על ידי חיים לבטנסקי (Chaim Levatansky), והווידאו על ידי רבקה וורכהיימר (Rivka Vorchheimer).

הפרויקט מצטרף לשורה ארוכה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'ימים באים' של נתנאל כהן, השיר 'המאורות הגדולים' של קובי ברומר והסינגל 'שלל צבעים' של שי עזאני. כל אחד מהפרויקטים הללו מביא מסר ייחודי משלו, ויחד הם יוצרים פסיפס עשיר של יצירה מוזיקלית בעולם המוזיקה היהודית והחסידית.