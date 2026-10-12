 דלג לתוכן הראשי
קליפ חדש מרגש

משה דוד וייסמאנדל בקליפ חדש שיגרום לכם לרקוד: 'מחרוזת חופה'

אחרי שני מחרוזות לייב מצליחות, הזמר משיק קליפ שלישי • יחד עם יענקי לנדאו בעיבוד מוזיקלי עשיר | 'קליפ לייב משובח שצולם בטבע' (מוזיקה)

מה
מלך הלפגוט
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

אחרי שני מחרוזות לייב שזכו לתהודה רבה בעולם ה החסידית, משיק הזמר משה דוד וייסמאנדל פרויקט מוזיקלי חדש ומרגש במיוחד. הפעם, הוא מצטרף ליענקי לנדאו למחרוזת חופה מיוחדת שמשלבת ביצוע קולי מרגש עם עיבוד מוזיקלי עשיר וקליפ לייב משובח.

הפרויקט החדש מגיע לאחר שהמחרוזות הקודמות של וייסמאנדל התקבלו בהתלהבות בקרב הקהל. כעת, הוא בוחר לשתף פעולה עם לנדאו, שעומד גם מאחורי העיבוד וההפקה המוזיקלית של היצירה החדשה. השילוב בין הכוח הקולי של וייסמאנדל לבין העיבוד המקצועי של לנדאו יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית.

על ההפקה המוזיקלית חתום המעבד והקלידן יענקי לנדאו, שהעניק למחרוזת מעטפת צלילית מרשימה. הביצוע המוזיקלי משלב בין מסורת לבין הפקה מודרנית, כשהקליפ הלייב שצולם בטבע מוסיף ממד ויזואלי מיוחד ליצירה.

הבחירה לצלם את הקליפ בטבע מעניקה ליצירה אווירה מיוחדת ומחברת בין המוזיקה לבין הנוף הטבעי. הקליפ הלייב מתעד את הביצוע בצורה אותנטית ומביא את החוויה המוזיקלית ישירות אל הצופה.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'המאורות הגדולים' של קובי ברומר, השיר 'מי אדיר' של יומי לאווי והדואט 'אמת' של מרדכי בן דוד ושמוליק סוכות.

מחרוזת החופה החדשה של וייסמאנדל ולנדאו מציעה חוויה מוזיקלית שמתאימה במיוחד לרגעים המיוחדים של שמחות חתונה. השילוב בין הביצוע הקולי המרגש לבין העיבוד המוזיקלי העשיר יוצר יצירה שצפויה להפוך לחלק בלתי נפרד מהווי המוזיקלי של שמחות בעולם החסידי.
מוזיקהמוזיקה חסידיתיענקי לנדאומשה דוד וייסמאנדלמחרוזת חופה

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר