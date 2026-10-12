רגע החופה הוא אחד הרגעים המרגשים והמשמעותיים ביותר בחתונה היהודית. רגע שדורש שילוב מדויק בין קדושה, כוונה ועוצמה רגשית. אלחנן ענבל, שהפך בתקופה האחרונה לקול בולט ואהוב במעמדים אלו, משיק מחרוזת חופה ייחודית שנועדה לתמצת את אותם רגעים נשגבים ומלאי הוד שהוא יוצר מדי ערב תחת החופה.

המחרוזת משלבת יצירות וקלאסיקות נוגעות, המבוצעים בהגשה האישית והחמה של ענבל. הפרויקט מביא את הקול המוכר והאהוב של הזמר לרגע המיוחד ביותר בחיים, כשהוא משלב בין מסורת לבין ביצוע מקצועי ומרגש.

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