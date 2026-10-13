לקראת יומא דהילולא של מאור ישראל, מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל, משתחררת לאוויר העולם יצירה מוזיקלית מרגשת וחסרת תקדים בהיקפה. עשרה מגדולי הזמר והחזנות המזרחית מתאחדים בפרויקט ענק - "לכבוד רבנו עובדיה נשיר ונגילה" - שיר שנכתב על שולחנו של מרן ומאגד בתוכו את קורות חייו ושמות ספריו הקדושים.

הפרויקט הגרנדיוזי מגבש תחת קתדרה אחת את מיטב קולות הזמר החסידי-מזרחי והחזנות בישראל, בביצוע משותף המבקש להעלות על נס את דמותו, תורתו ומורשתו האגדית של מרן זיע"א. במעמד היסטורי של אחדות יצירתית, מגישים האומנים והפייטנים המובילים שיר חדש מרומם שנכתב במיוחד לכבוד רבינו. השיר החדש הוא פרי יצירתו של הרב שמעון חיים וקנין שליט"א - מחבר הספרים "כרם שמעון חיים" על התורה והתהילים, וחזן בבית הכנסת מר"ן שנים ארוכות. המילים נכתבו לפני כארבע שנים בחדרו של מרן ובהשראתו. "מאז ועד עתה אני ובני משפחתי משוררים אותו סביב שולחן שבת ועתה מוציאים אותו לאור עולם", מסר הרב וקנין.

10 10 0:00 / 6:51

מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מורכב וממושך שנמשך למעלה משלוש שנים, תחת ניהולו האמנותי של הרב שמעון חיים וקנין ובעיבודו המוזיקלי המוקפד של ידידו שמואל אהרון. השילוב בין הלחן המקורי לבין העיבוד המקצועי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה במיוחד לכבוד מרן זצוק"ל.

השיר החדש מצטרף לשורת להיטים קודמים שיצאו מבית מדרשו של הרב שמעון חיים וקנין. בראשם הפיוט "בר יוחאי הוא מלך", שכבר הפך להמנון רשמי בהילולות וצבר מאות אלפי צפיות והשמעות ברשתות ובתחנות הרדיו. אחריו יצא השיר על רבינו יוסף חיים מבבל ושמו "בן איש חי רב פעלים".

הפרויקט מצטרף לגל של השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת ההודאה של יענקי הוכהייזר, הסינגל 'ימים באים' של מתי שריקי, והשיר 'תמיד' של יחיאל גיניגר, מנדי ג'יי וחיים גרין.

שלוש עשרה שנה לאחר פטירתו של מרן, הפרויקט המוזיקלי החדש מהווה ביטוי מרגש לכבודו ולזכרו של פוסק הדור. היצירה מבקשת להנציח את דמותו הגדולה ואת מורשתו התורנית העצומה, תוך שילוב של מיטב הכוחות המוזיקליים בעולם החסידי והמזרחי.