משה קרישבסקי ומקהלת מלכות בסינגל מרגש: 'עשה ועושה ויעשה'

הזמר משה קרישבסקי, יחד עם מקהלת מלכות, משיקים ביצוע חדש ומרגש למילות ה"אני מאמין" - "עשה ועושה ויעשה", על גבי ניגון לעלוב העתיק והאהוב. היצירה מחברת בין מילות האמונה הנצחיות לבין אחד הניגונים המוכרים ביותר בעולם המוזיקה החסידית.

הרעיון לחבר את מילות האמונה לניגון נולד מתוך חיבור אישי עמוק. השיר יוצא לעילוי נשמתו של אביו של משה, ר' פסח קרישבסקי זצ"ל, שהיה קשור מאוד לאמונה ושמר על שמחתו גם מתוך שנות ייסורים. היצירה מבטאת את הרצון לחזק ולעורר את הלבבות באמונה בה'.

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