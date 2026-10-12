משה קרישבסקי ומקהלת מלכות בסינגל מרגש: 'עשה ועושה ויעשה'

הזמר משה קרישבסקי, יחד עם מקהלת מלכות, משיקים ביצוע חדש ומרגש למילות ה"אני מאמין" - "עשה ועושה ויעשה", על גבי ניגון לעלוב העתיק והאהוב. היצירה מחברת בין מילות האמונה הנצחיות לבין אחד הניגונים המוכרים ביותר בעולם המוזיקה החסידית.
הרעיון לחבר את מילות האמונה לניגון נולד מתוך חיבור אישי עמוק. השיר יוצא לעילוי נשמתו של אביו של משה, ר' פסח קרישבסקי זצ"ל, שהיה קשור מאוד לאמונה ושמר על שמחתו גם מתוך שנות ייסורים. היצירה מבטאת את הרצון לחזק ולעורר את הלבבות באמונה בה'.
הביצוע מלווה בקליפ מיוחד המשלב הנפשה של בריאת שמים והארץ, בהתאם למילות השיר ולפרשת השבוע. הקליפ מעניק ליצירה ממד ויזואלי מרשים ומלא משמעות, כשהוא משלב בין המסר הרוחני לבין טכנולוגיית ההנפשה המתקדמת.
את הלחן המקורי יצר לעלוב, בעוד שהלבשת הטקסט ללחן בוצעה על ידי משה קרישבסקי עצמו. על הקולות עומדת מקהלת מלכות, כשהעיבוד הקולי הופקד בידי פנחס ביכלר. העיבוד המוזיקאלי בוצע על ידי יונתן בלוי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה.
הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'המאורות הגדולים' של קובי ברומר, השיר 'שלל צבעים' של שי עזאני והסינגל 'וטהר ליבנו' של הפרויקט של רביבו.
את הקליפ בטכנולוגיית AI יצר זאבי הלר, ועיצוב העטיפה בוצע על ידי sdr. השילוב בין הביצוע המסורתי לבין הטכנולוגיה המודרנית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המתאימה במיוחד לתקופה זו של השנה, עם פתיחת מעגל השנה וקריאת פרשת בראשית.