הרגע שעצר את הנשימה: שמוליק קליין בביצוע מרטיט שגרם לדמעות

זה היה הרגע שעצר את הנשימה במופע השקת האלבום "שמואל א'" של שמוליק קליין בבנייני האומה. האורות הוחשכו, ליפא שמלצער עמד עם המכחול על הבמה, ושמוליק קליין הרעיד את האולם עם ביצוע בלתי נשכח ללהיט שלו "לראות בנים" - כשהדמעות מסרבות לעצור.

הביצוע המיוחד שולב עם מופע ציור חי של ענק הזמר ליפא שמלצער, שהעביר את התחושות והמוזיקה היישר אל הקנבס. התוצאה היא קליפ לייב מרטיט וציור אחד שמסכם הכל - את המסע, הכאב ואת התפילה המיוחדת "וזכני לראות בנים".

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