הרגע שעצר את הנשימה: שמוליק קליין בביצוע מרטיט שגרם לדמעות

זה היה הרגע שעצר את הנשימה במופע השקת האלבום "שמואל א'" של שמוליק קליין בבנייני האומה. האורות הוחשכו, ליפא שמלצער עמד עם המכחול על הבמה, ושמוליק קליין הרעיד את האולם עם ביצוע בלתי נשכח ללהיט שלו "לראות בנים" - כשהדמעות מסרבות לעצור.
הביצוע המיוחד שולב עם מופע ציור חי של ענק הזמר ליפא שמלצער, שהעביר את התחושות והמוזיקה היישר אל הקנבס. התוצאה היא קליפ לייב מרטיט וציור אחד שמסכם הכל - את המסע, הכאב ואת התפילה המיוחדת "וזכני לראות בנים".
השיר "לראות בנים" הפך לאחד הלהיטים המרגשים ביותר של שמוליק קליין, ומבטא את התפילה העמוקה של כל הורה יהודי. הביצוע במופע ההשקה העניק לשיר ממד נוסף של עוצמה רגשית, כשהשילוב עם הציור החי של ליפא שמלצער יצר חוויה ויזואלית ומוזיקלית ייחודית.
הפרויקט הופק על ידי סטייג' ארט, עם הפקה בפועל של אפקט. את הלחן יצר מנדל ראטה, בעוד שהעיבוד והניצוח המוזיקלי הופקדו בידי יואלי דיקמן. השילוב בין הכוח הקולי של קליין לבין ההפקה המקצועית יצר רגע בלתי נשכח.
מופע ההשקה של האלבום "שמואל א'" מצטרף לגל של השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם שיר חתונות חדש של ישראל פרידמן ואליה חבה, והסינגל המרגש "ימים באים" של מתי שריקי.
הקליפ המיוחד משלב את הביצוע הלייב עם תיעוד תהליך הציור של ליפא שמלצער, ומעניק לצופים הצצה לרגע הקסום שבו המוזיקה והאמנות הוויזואלית נפגשות. הציור הסופי מבטא את המסר המרכזי של השיר - את הכמיהה והתפילה לראות בנים.