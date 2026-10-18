אברומי וינברג בסינגל פופ מרטיט שיעצור את הנשימה: 'ווי לן'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר אברומי וינברג את הסינגל השני מתוך האלבום החדש שלו - 'ווי לן'. השיר, שיראה אור בשבועות הקרובים כשיר הנושא של האלבום, מגיע אחרי 'קבץ קבץ' שפתח את הדרך וזכה לתהודה רחבה בקרב הקהל.
הסינגל החדש מביא חיבור עמוק ומיוחד למקורות, כשאברומי הלחין אותו בעצמו והעניק לו אופי אישי ומרגש. את ההפקה המוזיקלית המהודקת ביצע הצמד המוביל אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו עיבוד עשיר ומקצועי המעניק לשיר מעטפת צלילית מרשימה.
השיר נשען על מעשה מרגש מהגמרא בברכות דף ל"א, המתאר רגע מיוחד בחתונת בנו של רבינא. בעת שמחת החתונה, ביקשו החכמים מרב המנונא זוטי לשיר, והוא ענה במילים הנוקבות 'ווי לן דמיתנן' - אוי לנו שאנו מתים. התשובה והנחמה היחידה שהעניק היתה: 'הי תורה והי מצוה דמגנו עלן' - הרי תורה והרי מצווה שמגינות עלינו.
הטקסט המטלטל מהגמרא מקבל בשיר החדש עיבוד מודרני ולוהט, כשאברומי מביא את המסר העתיק אל ההווה בצורה מוזיקלית קצבית ומרוממת. השילוב בין הכוח הקולי של וינברג לבין ההפקה המקצועית של קליין וברי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמגבירה את הציפייה לאלבום המלא.
הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ עם גדולי הזמר החסידי, אלבום הדואטים 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, והסינגל 'שבת שלום' של נער הפלא שי וינר.
השיר 'ווי לן' הוא הצצה ראשונה למה שעוד בדרך. האלבום המלא של אברומי וינברג צפוי להשתחרר בשבועות הקרובים, והסינגל החדש מעניק טעימה מהעומק והעוצמה שמחכים למאזינים ביצירה השלמה.