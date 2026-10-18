אברומי וינברג בסינגל פופ מרטיט שיעצור את הנשימה: 'ווי לן'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר אברומי וינברג את הסינגל השני מתוך האלבום החדש שלו - 'ווי לן'. השיר, שיראה אור בשבועות הקרובים כשיר הנושא של האלבום, מגיע אחרי 'קבץ קבץ' שפתח את הדרך וזכה לתהודה רחבה בקרב הקהל.

הסינגל החדש מביא חיבור עמוק ומיוחד למקורות, כשאברומי הלחין אותו בעצמו והעניק לו אופי אישי ומרגש. את ההפקה המוזיקלית המהודקת ביצע הצמד המוביל אלי קליין ואיצי ברי, שיצרו עיבוד עשיר ומקצועי המעניק לשיר מעטפת צלילית מרשימה.

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