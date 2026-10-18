שרוליק כהן בדרך לחופה: מחרוזת מרגשת שתלווה אתכם לרגע הגדול

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר שרוליק כהן פרויקט מוזיקלי מרגש במיוחד: מחרוזת חופה חדשה בליווי קליפ מיוחד. המחרוזת מביאה אל המסך את ההתרגשות של הרגעים שמתחת לחופה, כשהיא משלבת תפילה, שירה ומנגינה בהגשה אישית ומרגשת.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ עם גדולי הזמר החסידי, האלבום 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא, והסינגל 'שבת שלום' של נער הפלא שי וינר.

בהגשה האישית שלו, שרוליק כהן מחבר בין תפילה לשירה ובין הלב למנגינה, עם מחרוזת שמלווה את החתן והכלה בדרכם אל הרגע הגדול. הקליפ מעביר את התחושה המיוחדת של הרגעים שמתחת לחופה, כשההתרגשות והשמחה משתלבות יחד.

מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי. את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע מאיר ליברמן, בעוד שאת הקליפ הפיק שלום בריסק. הבימוי, העריכה והצבע הופקדו בידי הרשי סגל, והצילום בוצע על ידי יצחק קלמן. השילוב בין ההפקה המקצועית לבין הביצוע הקולי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית.

הקליפ מגיע אחרי שורת סינגלים ופרויקטים של שרוליק כהן שזכו לתהודה רבה בעולם המוזיקה החסידית. הפעם הוא בחר להתמקד במחרוזת חופה, שמביאה את המסר של שמחה ותפילה בצורה מרגשת ומקצועית.

המחרוזת מצטרפת לגל של פרויקטים מוזיקליים שיצאו לאור לקראת עונת החתונות. בימים האחרונים הושקו גם מחרוזת הודאה של יענקי הוכהייזר, הסינגל 'ימים באים' של מתי שריקי עם מסר של שמחה ותקווה, ושיר החתונות 'בזה הבית' של ישראל פרידמן ואליה חבה בשתי גרסאות.

הפרויקט של שרוליק כהן מביא נקודת מבט ייחודית על מחרוזת החופה, כשהוא משלב בין המסורת לבין הפקה מודרנית ומקצועית. הקליפ והמחרוזת מעניקים לחתן ולכלה ליווי מוזיקלי מרגש לאחד הרגעים המשמעותיים ביותר בחייהם.