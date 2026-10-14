בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק נער הפלא שי וינר את הסינגל החדש שלו - 'שבת שלום'. השיר, שיצא לאור היום (רביעי), מביא בדיוק את מה שהיה חסר בנוף המוזיקלי: שיר שבת אמיתי, חם וישראלי, כזה שמכניס את המאזין ישר לתוך הבית ביום שישי בצהריים.

את השיר כתב והלחין במיוחד עבור וינר היוצר ישי לפידות. שי מוביל את השיר בביצוע בוגר ומדויק, עם עיבוד מוזיקלי מהודק של דניאל חן. השילוב בין הכוח הקולי של וינר לבין העיבוד המקצועי של חן יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת השבת. הסינגל יוצא תחילת סבב קריאת התורה מבראשית, כשאליו מצורף קליפ אווירה מושקע. הקליפ, עם תסריט מיוחד ויוצא דופן של ADSDSTUDIO, מלווה את השיר ומעביר את התחושה המיוחדת של השעות שלפני כניסת שבת - כשההכנות מסתיימות, השולחן ערוך והשקט יורד על הבית לקראת שבת המלכה.

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מאחורי הפרויקט עומד תהליך הפקה מקצועי שכלל צוות יוצרים מוביל. את הבימוי ביצע דניאל פרץ, הצילום הופקד בידי דיויד שפירו, ואת התאורה וניהול הסט ביצע יעקב סלם. עיצוב העטיפה נעשה על ידי Avoxvision.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם פרויקט מוזיקלי היסטורי לכבוד מרן הרב עובדיה זצוק"ל עם עשרה זמרים מובילים, הביצוע המרטיט של שמוליק קליין ללהיט 'לראות בנים', והסינגל 'ימים באים' של מתי שריקי עם מסר של שמחה ותקווה.

שי וינר, שזכה לתואר 'נער הפלא', ממשיך להוכיח את כישרונו המוזיקלי המיוחד. הבחירה של לפידות ליצור עבורו שיר שבת מעידה על האמון ביכולתו של וינר להעביר את המסר והאווירה הייחודיים של השבת בצורה אותנטית ומרגשת.