שלומי דסקל בסינגל חדש שיעצור את הנשימה: 'כ׳קום שוין'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר שלומי דסקל את הסינגל החדש שלו - 'כ׳קום שוין'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מגיע לרגל שמחת נישואי בנו של דסקל, ומביא מסר עמוק של כמיהה לגאולה, ציפייה לישועה ושמחה מתפרצת.

את הלחן הקצבי והמלא אנרגיה יצרו יענקי דסקל, בנו של שלומי, יחד עם איצי וולדנר. השילוב בין שני המלחינים הצעירים הניב יצירה מוזיקלית ייחודית שמעניקה חיים חדשים למילים שמלוות את עם ישראל מדורי דורות. את ההפקה המוזיקלית המהודקת ביצע אברומי לונגר, בעוד שההקלטות הקוליות הופקדו בידי דני גרוס. הסינגל החדש מתמקד במסר מרכזי של תקווה ואמונה. המילים המסורתיות מקבלות עיבוד מודרני ולוהט, כשדסקל מביא את המסר העתיק אל ההווה בצורה מוזיקלית קצבית ומרוממת. השיר נועד להרעיד את רחבות הריקודים ולהכניס שמחה אמיתית ועמוקה ללב בכל שמחה יהודית.

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הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל המרגש של נתי שבקס 'רחל' לכבוד הילולת רחל אמנו, השיר החדש של אושי רוזנבאום 'יא ס'גוט' עם מסר של אמונה ושמחה, והסינגל 'מזמור לתודה' של גבריאל סבג בשיתוף פעולה עם ניסו סלוב.

דסקל, שהוכיח את עצמו כאחד מגדולי הזמר החסידי, ממשיך להוביל את עולם המוזיקה היהודית עם יצירות מקוריות ומרגשות. הסינגל החדש משלב בין המסורת לבין הקול העכשווי, תוך שמירה על המסר הרוחני והעמוק שמאפיין את יצירתו.

בתפילה שנזכה כולנו לרקוד ולשמוח בקרוב בשמחה הגדולה מכולן, בביאת גואל צדק במהרה בימינו.