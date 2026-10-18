שמעון לוי בסינגל חדש שישבור לכם את הלב: 'בוכה איתך'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר שמעון לוי את הסינגל החדש שלו - 'בוכה איתך'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא מסר מיוחד ועמוק שממשיך את המסע שהחל בלהיטים הקודמים שלו, אך הפעם מנקודת מבט שונה לחלוטין.

לוי, שהכניס לפלייליסט של עולם המוזיקה החסידית שירי רגש חדשים שסחפו עשרות אלפי אנשים, ידוע בלהיטים 'אין דבר רע' ו'אבא אני רוצה לתקן'. השירים הללו, שמושרים בכל הופעה וקומזיץ, דיברו על הצורך לקחת אחריות ולשנות. כעת, הוא מציג את השלב הבא והאמיתי של החיים. הסינגל החדש מתמקד ברגע שבו הכל נשבר, המאמצים נגמרים, והילד שבפנים נשאר לבד ובוכה. זהו המעבר מהניסיון לתקן אל ההכרה בחוסר האונים - ודווקא שם, לפי לוי, מגיע החיבור הכי עמוק לקב"ה.

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החידוש הנוקב של 'בוכה איתך' טמון בשבירת התפיסה המקובלת. הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב שהשם רוצה אותנו רק כשאנחנו חזקים, מתקדמים ו'מתקנים'. לוי שובר את התפיסה הזו בדיוק בפזמון: 'הוא צריך אותך, הוא רוצה אותך - כמו שאתה עכשיו, בוכה איתך עכשיו'.

השיר הוא חלק מרצף יצירות מגובש של שמעון לוי. הביצוע האישי, החם והמלא כוונה, מתאים לקומזיצים של עומק, לרגעי תפילה ולכל מי שרוצה לדעת שגם בתוך הכאב - הוא אף פעם לא לבד.

מאחורי הפרויקט עומד תהליל הפקה מקצועי. את הלחן והמילים יצר שמעון לוי עצמו, בעוד שהעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידי הצמד שאול ומאור כהן. את המיקס והמאסטרינג ביצע יניב בלאס, הגרפיקה ועיצוב הפרויקט נעשו על ידי זעירא, וקליפ המילים הופק על ידי זאבי הלר.

הפרויקט מצטרף לגל של השקות מוזיקליות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'ימים באים' של מתי שריקי עם מסר של שמחה ותקווה, שיר החתונות 'בזה הבית' של ישראל פרידמן ואליה חבה, והסינגל 'תמיד' של יחיאל גיניגר, מנדי ג'יי וחיים גרין.

השילוב בין הכוח הקולי של לוי לבין ההפקה המקצועית של הצמד שאול ומאור כהן יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית. הבחירה להתמקד ברגע של חולשה ובכי, במקום בכוח ובניצחון, מעניקה לשיר עומק רגשי מיוחד.