אלי הרצליך בסינגל חדש שיעצור את הנשימה: 'תזכה אותי'

בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית, משיק הזמר אלי הרצליך את הסינגל החדש שלו - 'תזכה אותי'. השיר, שיצא לאור היום (ראשון), מביא שיר חופה מיוחד שהרצליך חיכה לו שנים רבות, עם קליפ ייחודי שנוצר כולו בטכנולוגיית בינה מלאכותית.

הרצליך, שמוכר בזכות יצירתיות בלתי מתפשרת בשירים ובקליפים שהפכו לסימן דרך בז'אנר, ממשיך להוביל קו עדכני ופורץ דרך. שנים רבות על הבמות, הוא חיכה לרגע הנכון ולטקסט המושלם לשיר חופה, וכעת הוא מגיש אותו מכל הלב. "זה מגיע מתוך תפילה קטנה, בקשה גדולה והמון רגש ואמונה", מסר הרצליך. את הלחן המרגש יצר שמואל יפת, בעוד שהעיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידי הצמד המוביל אלי קליין ואיצי ברי. השילוב בין הכוח הקולי של הרצליך לבין ההפקה המקצועית של קליין וברי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד לאווירת החופה.

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הייחודיות של הפרויקט החדש טמונה בקליפ המיוחד שמלווה את השיר. הקליפ, שנוצר כולו בטכנולוגיית בינה מלאכותית, מציג חופה שלמה שנבנתה דיגיטלית. חדי העין יזהו בקליפ לא מעט פרצופים מוכרים מתעשיית המוזיקה והאירועים, שהוטמעו בצורה יצירתית בתוך הקליפ.

את הגרפיקה ביצעה רחלי גליק, בעוד שהקליפ בטכנולוגיית הבינה המלאכותית הופק על ידי שי ברק. השילוב בין הטכנולוגיה המתקדמת לבין המסר המסורתי של שיר החופה יוצר חוויה ויזואלית ומוזיקלית ייחודית.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל 'ווי לן' של אברומי וינברג עם הפקה של אלי קליין ואיצי ברי, מחרוזת סולעבצאך #2 של שמוליק מכלוביץ, והאלבום המשותף 'ניגוניך אבי' של יוני גנוט ובנו לביא.

הסינגל 'תזכה אותי' מבטא את התפילה העמוקה של כל חתן וכלה בעמידתם תחת החופה, ומביא מסר של רגש, אמונה ותקווה. הבחירה להשיק את השיר עם קליפ בטכנולוגיית בינה מלאכותית מעידה על הרצון של הרצליך להמשיך ולחדש, תוך שמירה על המסורת והערכים.