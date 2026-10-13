צ'אטבוט מבוסס בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק שלח למשטרת פילדלפיה בארצות הברית מידע כוזב על תיק רצח בלתי מפוענח, לאחר שהמציא עדות על אדם שנראה לכאורה סמוך לזירת הפשע.

על פי דיווח ברשת 6abc, המידע הכוזב נשלח ב-18 ביולי באמצעות טופס מקוון באתר המשטרה, המיועד לקבלת מידע מהציבור על מקרי רצח שלא פוענחו. עם זאת, ההודעה הגיעה לתיקיית הספאם ולא הועברה לחוקרים. במשטרה הבהירו כי מערכות המחשוב והמידע שלה לא נפרצו.

חברת אנתרופיק אישרה כי מודל הבינה המלאכותית שלה, קלוד הייקו 4.5, טען שראה אדם התואם לתיאור מסוים בקרבת זירת הרצח, אף שבדף האינטרנט כלל לא הופיע תיאור של חשוד. הצ'אטבוט אף השאיר ריקים את השדות המיועדים לשם ולפרטי התקשרות.

למרות שהאירוע התרחש ביולי, אנתרופיק גילתה אותו רק ב-28 בספטמבר, ודיווחה עליו למשטרה ב-7 באוקטובר. במשטרת פילדלפיה הגדירו את העיכוב כ"בלתי מתקבל על הדעת", והדגישו כי מאחורי תיקי הרצח הבלתי מפוענחים עומדים "קורבנות אמיתיים, משפחות אבלות וחוקרים הפועלים להשגת תשובות".

בעקבות האירועים הודיעה אנתרופיק כי השעתה את הגישה לאינטרנט בזמן אמת בכל הבדיקות הפנימיות שלה, עד לפיתוח מנגנוני הגנה אמינים יותר. החברה הזהירה כי תקלות דומות עלולות לגרום לנזקים חמורים יותר ככל שמערכות הבינה המלאכותית יהפכו למתקדמות ועוצמתיות יותר.