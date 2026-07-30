מוישי באדנסקי משיק פרויקט מפתיע: 'פרשה זינג' עם יצחק פאמפ

עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מוזיקלי חדש ומסקרן: הזמר מוישי באדנסקי משיק את 'פרשה זינג' - סדרה מוזיקלית שמחברת בין פרשת השבוע לבין ביצועים מחודשים של שירים אהובים. עם פתיחת הפרויקט, מגיש באדנסקי ביצוע מרענן ללהיט 'כח' של דודי קאליש, בעיבוד חדש ובליווי מוזיקלי מיוחד.

הרעיון מאחורי 'פרשה זינג' הוא ייחודי בעולם המוזיקה החסידית: לקחת שירים מוכרים ואהובים ולהעניק להם פרשנות חדשה שמתחברת לפרשת השבוע. באדנסקי, שכתב את השירה לפרויקט, בחר לפתוח עם 'כח' - יצירה שהפכה ללהיט בזכות ביצועו המקורי של דודי קאליש, וכעת מקבלת חיים חדשים.

את העיבוד המוזיקלי המחודש ביצע שמעון מינצברג, שידע להעניק לשיר המוכר אופי חדש תוך שמירה על הנשמה המקורית. מינצברג, שצבר ניסיון רב בעיבודים מוזיקליים בעולם החסידי, יצר מעטפת צלילים שמשלבת בין המסורת לבין צלילים עדכניים. הקלידים בוצעו בידיו של איציק פאמפ, שהוסיף לביצוע את הטאץ' המיוחד שלו.

ההפקה המוזיקלית הופקדה בידיו של מוישי כהנא, שגם ביצע את ההקלטה והמיקס. כהנא, שעבד עם אמנים רבים בעולם המוזיקה החסידית, הצליח ליצור איזון מושלם בין הכלים השונים לבין הווקאל של באדנסקי. התוצאה היא ביצוע שנשמע טרי ומרענן, אך נשאר נאמן לרוח המקורית של השיר.

הצד הויזואלי של הפרויקט לא נשכח: הצילום בוצע על ידי m.m, העריכה על ידי שניאור אייזנבאך, והעטיפה עוצבה בידי אוליגרף. השילוב בין המוזיקה לבין העיצוב הגרפי יוצר חוויה שלמה שמתאימה לרוח הפרויקט.

פרויקט 'פרשה זינג' מצטרף לשורה של יוזמות מוזיקליות חדשות בעולם החסידי, שמנסות להעניק לשירים מוכרים פרשנות חדשה ולחבר בין מוזיקה לתורה. באדנסקי, שהוכיח את עצמו כזמר ויוצר מוכשר, בוחר להוביל מהלך מעניין שעשוי להפוך למסורת קבועה בעולם המוזיקה החסידית.

הביצוע החדש של 'כח' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקהל כבר מחכה לראות אילו שירים נוספים יזכו לפרשנות חדשה במסגרת 'פרשה זינג'. באדנסקי מבטיח שהפרויקט ימשיך ויעניק לקהל ביצועים מחודשים שמחברים בין המסורת לבין העכשווי.